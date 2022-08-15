За два тижні роботи зернового коридору з українських портів вийшло 16 суден, які доставлять майже півмільйона української агропродукції в 9 країн світу.

До вересня для завантаження зерно з українських портів планується залучити не менше десяти суден.

Про це повідомив заступник Міністра інфраструктури Юрій Васьков.

Відзначається, що увечері 14 серпня два судна зайшли в Одеський порт під навантаження. Балкер Sara завантажить 8 тис.тонн кукурудзи, судно EFE завантажить близько 7,5 тис. тонн олії.

"Також маємо два тижні роботи зернового коридору. Можемо говорити про проміжні результати - за цей час з українських портів вийшло 16 суден, які доставлять українську агропродукцію в 9 країн світу, водночас в українські порти під завантаження зайшли вже 6 суден. До кінця місяця плануємо залучити в українські порти ще не менше 10 суден під завантаження українською агропродукцією", - зазначив Васьков.

"Зерновий коридор":

22 липня 2022 року в Стамбулі було підписано угоду про розблокування українських портів "Одеса", "Чорноморськ" і "Южний" для вивезення на експорт зерна та іншої аграрної продукції. Міністр інфраструктури України Олександр Кубраков і міністр оборони Росії Сергій Шойгу підписали окремі однакові угоди з ООН і Туреччиною.

1 серпня в рамках реалізації домовленостей з Одеського порту вирушило перше судно – RAZONI під прапором Сьєрра-Леоне. Судно перевозило 26 тисяч тонн української кукурудзи в Ліванський порт Тріполі.

5 серпня з портів Великої Одеси вирушив перший караван суден з українським зерном. На борту трьох балкерів NAVI STAR, ROJEN і POLARNET – 57 тисяч тонн української кукурудзи, яка прямує до Туреччини, Великобританії та Ірландії.

9 серпня з порту "Чорноморськ" вийшло ще два судна з 70 тисяч тонн продовольства.

Станом на 11 серпня всього через гуманітарні морські коридори вдалося вивезти з України близько 375 тисяч тонн зерно.

12 серпня 2022 року з портів України все ж вийшли два судна з зерном.

12 серпня також до порту "Южний" прибуло судно під навантаження зерном для Африки.

Станом на 13 серпня 16 суден з українською агропродукцією були відправлені по зерновому коридору.

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