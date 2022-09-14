22 липня 2022 року в Стамбулі було підписано угоду про розблокування українських портів / фото УНІАН

Росія може спробувати зірвати роботу зернового коридору.

Про це на брифінгу заявив спікер Одеської обласної військової адміністрації Сергій Братчук, відповідаючи на питання, чи існує зараз з боку РФ загроза функціонуванню зернового коридору через невдоволення ситуацією на фронті.

Як зазначив Братчук, з початку зернової ініціативи можна було передбачити, що з часом Росія висловить своє невдоволення, і буде якимось чином зривати домовленості про експорт зерна.

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"Бачимо, що такі наративи знаходять відгук в інформаційному полі... Закидаються фейки в українське середовище, що нібито не всі громадяни задоволені роботою зернового коридору. Можна передбачити, що, коли буде попередньо закінчений якийсь етап зернової угоди, Росія може загрожувати вийти з неї", - сказав Братчук, додавши, що таким чином РФ буде намагатися зірвати експорт української агропродукції.

Зерновий коридор:

22 липня 2022 року в Стамбулі було підписано угоду про розблокування українських портів "Одеса", "Чорноморськ" і "Південний" для вивезення на експорт зерна та іншої аграрної продукції. Міністр інфраструктури України Олександр Кубраков і міністр оборони Росії Сергій Шойгу підписали окремі однакові угоди з ООН і Туреччиною.

1 серпня в рамках реалізації домовленостей з Одеського порту вирушило перше судно – RAZONI під прапором Сьєрра-Леоне. Судно перевозило 26 тисяч тонн української кукурудзи в Ліванський порт Тріполі.

5 серпня з портів Великої Одеси вирушив перший караван суден з українським зерном. На борту трьох балкерів NAVI STAR, ROJEN і POLARNET – 57 тисяч тонн української кукурудзи, яка прямує до Туреччини, Великобританії та Ірландії.

9 серпня з порту "Чорноморськ" вийшло ще два судна з 70 тисячами тонн продовольства.

Станом на 11 серпня всього через гуманітарні морські коридори вдалося вивезти з України близько 375 тисяч тонн зерно.

12 серпня 2022 року з портів України все ж вийшли два судна з зерном.

12 серпня також до порту "Южний" прибуло судно під навантаження зерном для Африки.

Станом на 13 серпня 16 суден з українською агропродукцією були відправлені по зерновому коридору.

17 серпня по зерновому коридору в Україну вийшов рекордний караван з п'яти суден.

26 серпня президент Володимир Зеленський повідомив, що по зерновому коридору морем Україна експортувала вже перший з початку війни мільйон тонн агропродукції.

31 серпня президент Володимир Зеленський повідомив, що вже понад 1,5 млн тонн українського продовольства експортується морським шляхом.

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