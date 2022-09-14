РФ закидає фейки в українське інформаційне середовище, що нібито не всі громадяни задоволені роботою зернового коридору.

Росія може спробувати зірвати роботу зернового коридору.

Про це на брифінгу заявив спікер Одеської обласної військової адміністрації Сергій Братчук, відповідаючи на питання, чи існує зараз з боку РФ загроза функціонуванню зернового коридору через невдоволення ситуацією на фронті.

Як зазначив Братчук, з початку зернової ініціативи можна було передбачити, що з часом Росія висловить своє невдоволення, і буде якимось чином зривати домовленості про експорт зерна.

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"Бачимо, що такі наративи знаходять відгук в інформаційному полі... Закидаються фейки в українське середовище, що нібито не всі громадяни задоволені роботою зернового коридору. Можна передбачити, що, коли буде попередньо закінчений якийсь етап зернової угоди, Росія може загрожувати вийти з неї", - сказав Братчук, додавши, що таким чином РФ буде намагатися зірвати експорт української агропродукції.

Зерновий коридор:

22 липня 2022 року в Стамбулі було підписано угоду про розблокування українських портів "Одеса", "Чорноморськ" і "Південний" для вивезення на експорт зерна та іншої аграрної продукції. Міністр інфраструктури України Олександр Кубраков і міністр оборони Росії Сергій Шойгу підписали окремі однакові угоди з ООН і Туреччиною.

1 серпня в рамках реалізації домовленостей з Одеського порту вирушило перше судно – RAZONI під прапором Сьєрра-Леоне. Судно перевозило 26 тисяч тонн української кукурудзи в Ліванський порт Тріполі.

5 серпня з портів Великої Одеси вирушив перший караван суден з українським зерном. На борту трьох балкерів NAVI STAR, ROJEN і POLARNET – 57 тисяч тонн української кукурудзи, яка прямує до Туреччини, Великобританії та Ірландії.

9 серпня з порту "Чорноморськ" вийшло ще два судна з 70 тисячами тонн продовольства.

Станом на 11 серпня всього через гуманітарні морські коридори вдалося вивезти з України близько 375 тисяч тонн зерно.

12 серпня 2022 року з портів України все ж вийшли два судна з зерном.

12 серпня також до порту "Южний" прибуло судно під навантаження зерном для Африки.

Станом на 13 серпня 16 суден з українською агропродукцією були відправлені по зерновому коридору.

17 серпня по зерновому коридору в Україну вийшов рекордний караван з п'яти суден.

26 серпня президент Володимир Зеленський повідомив, що по зерновому коридору морем Україна експортувала вже перший з початку війни мільйон тонн агропродукції.

31 серпня президент Володимир Зеленський повідомив, що вже понад 1,5 млн тонн українського продовольства експортується морським шляхом.

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