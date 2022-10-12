11-12 жовтня з українських портів вийшло 16 суден з українською агропродукцією.

Корабель Super Henry з 51,4 тис. тонн української пшениці вийшов з порту "Одеса" 7 вересня, а сьогодні судно прибуло в порт Момбаса в Кенії, провівши в дорозі 35 днів.

Про це повідомила прес-служба Міністерства аграрної політики та продовольства України.

Відзначається, що раніше Україна поставляла до Кенії до 300 тис.тонн пшениці на рік, а в сезоні 2021/2022 до початку війни відвантажила рекордні 355 тис. тонн. Річна потреба країни в імпорті пшениці становить від 2-2, 2 млн тонн на рік.

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За підрахунками відомства, за 11-12 жовтня з українських портів вийшло 16 кораблів, які завантажені 385 тис.тонн агропродукції.

За даними Мінагрополітики, з початку роботи "зернового коридору" з України вийшло 325 кораблів з 7,2 млн тонн вантажу.

Війна в Україні та "зерновий коридор":

22 липня в Стамбулі (Туреччина) було підписано угоду про розблокування українських портів "Одеса", "Чорноморськ" і "Південний" для вивезення на експорт зерна та іншої аграрної продукції. Міністр інфраструктури України Олександр Кубраков і міністр оборони Росії Сергій Шойгу підписали окремі однакові угоди з ООН і Туреччиною.

1 серпня з Одеси вийшло перше з початку повномасштабного російського вторгнення в Україну судно з українським продовольством. Через кілька днів судна з агропродукцією вирушили з портів "Чорноморськ" і "Південний". Вони попрямували до країн Азії, Європи та Африки.

20 вересня Міністерство інфраструктури України повідомило, що з моменту виходу першого за період повномасштабної війни судна з українським продовольством "зерновим коридором" експортовано вже 4,1 млн тонн агропродукції.

21 вересня 2022 року держсекретар США Ентоні Блінкен закликав продовжити дію Угоди про транзит українського зерна через Чорне море, термін якого закінчується в середині листопада.

28 вересня президент Володимир Зеленський заявив, що Росія готує грунт, щоб спробувати зірвати домовленості про експорт агропродукції. Президент підкреслив, що Україна інформує партнерів з цього питання.

29 вересня в Мінагрополітики заявили, що не виключають закриття зернового коридору.

1 жовтня 2022 року в Мінінфраструктури розповіли про успіхи "зернового коридору".

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