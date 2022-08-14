Судно з українською пшеницею на борту готують до відправки.

В Порту "Південний" завантажили на балкер Brave Commander понад 23 тисячі тонн української пшениці.

Судно готують до відправки в Ефіопію. Про це повідомив міністр інфраструктури Олександр Кубраков.

"У п'ятницю в порт "Южний" прибуло під завантаження судно Brave Commander, зафрахтоване Всесвітньою продовольчою програмою ООН (WFP). Зараз ми бачимо фінальні приготування судна перед відправкою понад 23 тисяч тонн пшениці для жителів Ефіопії", – зазначив міністр.

За словами міністра, Ефіопія потерпає від посухи та збройного протистояння, тому українське зерно для цієї країни є життєво необхідним.

Зараз йде робота з Всесвітньою продовольчою програмою ООН, щоб такі рейси стали регулярними та були чітко орієнтовані на гуманітарну допомогу в ті регіони світу, де це найбільше потрібно.

"Зерновий коридор":

22 липня 2022 року в Стамбулі було підписано угоду про розблокування українських портів "Одеса", "Чорноморськ" і "Южний" для вивезення на експорт зерна та іншої аграрної продукції. Міністр інфраструктури України Олександр Кубраков і міністр оборони Росії Сергій Шойгу підписали окремі однакові угоди з ООН і Туреччиною.

1 серпня в рамках реалізації домовленостей з Одеського порту вирушило перше судно – RAZONI під прапором Сьєрра-Леоне. Судно перевозило 26 тисяч тонн української кукурудзи в Ліванський порт Тріполі.

5 серпня з портів Великої Одеси вирушив перший караван суден з українським зерном. На борту трьох балкерів NAVI STAR, ROJEN і POLARNET – 57 тисяч тонн української кукурудзи, яка прямує до Туреччини, Великобританії та Ірландії.

9 серпня з порту "Чорноморськ" вийшли ще два судна з 70 тисяч тонн продовольства.

Станом на 11 серпня всього через гуманітарні морські коридори вдалося вивезти з України близько 375 тисяч тонн зерно.

12 серпня 2022 року з портів України все ж вийшли два судна з зерном.

12 серпня також до порту "Южний" прибуло судно під навантаження зерном для Африки.

Станом на 13 серпня 16 суден з українською агропродукцією були відправлені по зерновому коридору.

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