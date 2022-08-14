Україна розглядає можливість його приєднання до "зернового коридору".

Ворог продовжує вдаватися до ракетно-артилерійських обстрілів та авіаційних ударів по півдню України.

Про це йдеться у зведенні Оперативного командування "Південь".

Зокрема, 13 серпня окупанти вдарили по інфраструктурі порту Миколаєва.

"Ворогом нанесено п’ять авіаційних ударів по наших позиціях на лінії зіткнення. Без втрат. Надвечір трьома реактивними снарядами системи залпового вогню "Ураган" атаковано портову інфраструктуру Миколаєва. Без людських втрат. А ще за годину шістьма реактивними снарядами системи залпового вогню "Смерч" нанесено удар по житловим кварталам та промисловим об’єктам міста. Пошкоджень зазнали кілька будівель, поранення отримала одна цивільна особа", - йдеться в повідомленні.

Крім цього, Кошове та Новогригорівське вздовж адмінмежі Херсонщини та Дніпропетровщини були обстріляні з важкої ствольної артилерії 152-го калібру.

"В обох випадках снаряди влучили по сільськогосподарським угіддям. Втрат та руйнувань не зафіксовано", - додали в ОК "Південь".

Нагадаємо, 22 липня 2022 року в Стамбулі було підписано угоду про розблокування українських портів "Одеса", "Чорноморськ" і "Південний" для вивезення на експорт зерна та іншої аграрної продукції. Міністр інфраструктури України Олександр Кубраков і міністр оборони Росії Сергій Шойгу підписали окремі однакові угоди з ООН і Туреччиною.

Станом на 11 серпня всього через гуманітарні морські коридори вдалося вивезти з України близько 375 тисяч тонн зерно.

Напередодні міністр закордонних справ Дмитро Кулеба повідомляв, що Україна розгляне можливість приєднання Миколаївського морського порту до "зернового коридору".

Заступник Міністра інфраструктури Юрій Васьков зазначав, що порт Миколаєва - важливий транспортний хаб. До повномасштабного вторгнення він забезпечував експорт близько 25% аграрної продукції.

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