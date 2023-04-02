Італійські вина обійшли навіть напої з Грузії та Іспанії.

За підсумками минулого року Італія експортувала до Росії вина на 172 млн євро, що є рекордним показником за весь час ведення статистики.

Про це повідомила асоціація італійських виноробів Coldiretti. Так, 2022 року Італія стала провідним постачальником вина до РФ з часткою ринку 30%, випередивши Іспанію і Грузію. Найпопулярнішими серед поставок були просекко й асті, а також вина з Тоскани, Сицилії, П'ємонту та Венето.

Понад половина всіх вин, які Італія продає в РФ - ігристі вина, загальна вартість експорту яких минулого року склала понад 91 млн євро, або на 28% більше у порівнянні з 2021 роком.

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Загалом, за даними Coldiretti, ринок італійського вина в РФ за останнє десятиліття зріс на понад 70%, а з 2000 року – майже в 25 разів.

Антиросійські санкції

На тлі антиросійських санкцій кількість імпортних товарів у РФ значно скоротилася - від продуктів харчування до найсучаснішого обладнання та електроніки. Так, минулої весни компанія Mars заявила, що не імпортуватиме продукцію в Росію.

А в січні цього року стало відомо, що восени 2022 року експорт з Німеччини до Росії скоротився більш ніж вдвічі порівняно з аналогічним періодом 2021 року.

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