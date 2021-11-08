Імпорт продукції з країн ЄС становив більше половини всього українського імпорту.

Україна в січні-вересні поточного року збільшила імпорт агропродукції до $5,7 млрд, що на 0,9 млрд або на 15,8% більше, ніж за аналогічний період минулого року.

Про це повідомляє прес-служба Національного наукового центру "Інститут аграрної економіки".

Зазначається, що основним постачальником агропродовольчої продукції в Україні традиційно був Європейський Союз – на цей регіон припадає більш ніж половина імпортних поставок на суму $2997 млн.

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Крім того, за 9 місяців 2021 року Україна закупила продовольство у Азії - на $1033 млн (18% всього імпорту), в країнах Латинської Америки – на $477 млн (8%).

Серед головних країн-постачальників сільгосппродукції в Україну - Польща (653 млн дол.), Німеччина (423 млн дол.), Італія (371 млн дол.), Туреччина (317 млн дол.), Франція (273 млн дол.) та інші.

Обсяги закупівель Україною риби і морепродуктів за 9 місяців 2021 року перевищили імпорт плодів та ягід. Так, імпорт риби, ракоподібних і молюсків склав $574 млн.

Також значна частина закупівель зарубіжних продуктів припала на плоди, зокрема цитрусових і бананів, - $523 млн.

Обсяги поставок в Україну алкогольних напоїв за 9 місяців становили $417 млн, тютюнових виробів - $401 млн.

Насіння і плодів олійних, переважно соняшника для сівби, за січень-вересень імпортували на $315 млн, із них олій - здебільшого пальмової – на $264 млн.

Обсяги поставок в Україну різних харчових продуктів за цей період становили $406 млн, а какао-продуктів і шоколаду – $301 млн. Також за кордоном закупили молокопродуктів, в основному, сирів – на $263 млн.

Як повідомляв УНІАН, з початку 2021 року Україна збільшила зовнішню торгівлю аграрною продукцією, а найбільше українського продовольства закупили країни Азії. Найбільше наша країна продає за кордон соняшникової олії (понад 25% всіх поставок), кукурудзи (майже 24%) і пшениці (майже 14%).

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Автор: Олександр Топчій