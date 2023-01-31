Німецький експорт до Росії у жовтні 2022 року був майже на 60% нижчим порівняно з жовтнем 2021 року.

Восени 2022 року експорт з Німеччини до Росії скоротився більш ніж вдвічі порівняно з аналогічним періодом 2021 року.

Як повідомляє Euractiv, імпорт з Росії скоротився менш різко, попри масштабні зусилля щодо відмови від російського імпорту викопного палива.

Як йдеться у матеріалі, німецький експорт до Росії у жовтні 2022 року був майже на 60% нижчим порівняно з жовтнем 2021 року. При цьому імпорт з країни-агресора скоротився на 49%.

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"Торгівля з Росією значно ослабла з початку агресивної війни Росії проти України", - йдеться в повідомленні.

Як йдеться в матеріалі, на даний момент складно сказати, яка частина скорочення німецько-російської торгівлі є прямим наслідком війни, а яка пов'язана з санкціями ЄС, накладеними на агресора.

Вторгнення в Україну та крах російської економіки:

Після вторгнення Росії в Україну агентство S&P знизило кредитний рейтинг РФ з ВВ+ до ССС-. Вторгнення стало причиною одного з найтриваліших спадів в історії РФ.

8 березня 2022 року S&P знизило кредитні рейтинги 52 російських компаній.

27 червня 2022 року вперше за сто років Росія оголосила дефолт за суверенним боргом.

30 червня почалося стрімке падіння акцій "Газпрому". Того ж дня слідом за "Газпромом" почалося падіння акцій найбільших російських компаній. Війна в Україні лише за один квартал відкинула економіку Росії на чотири роки.

Станом на 31 серпня 80% росіян залишилися без заощаджень.

5 грудня 2022 року нафтові санкції ЄС проти Росії вступили в силу. Стеля цін означає, що з 5 грудня 27 країн Євросоюзу, Великобританія, США, Канада, Японія і Австралія будуть надавати послуги, пов'язані з російською танкерною нафтою, тільки в тому випадку, якщо її закупили за встановленою граничною ціною або нижче.

З 5 лютого 2023 року буде також заборонена закупівля російських нафтопродуктів.

Станом на 19 грудня 2022 року російські акції показали найбільше у світі річне падіння.

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