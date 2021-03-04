Йдеться про підробки італійських продуктів, які мають попит серед українців – це соуси, ігристі вина та інші товари.

Україна та Італія посилять боротьбу з підробками італійської продукції – це соуси, ігристі вина та інші товари.

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Як передає Державна служба України з питань безпечності харчових продуктів та захисту споживачів, про це під час зустрічі 3 березня домовилися голова Служби Владислава Магалецька з послом Італії в Україні П'єром Франческо Дзадзо.

"Йдеться про підробки італійських продуктів, які мають попит серед українців. Зокрема, це соуси, ігристі вина й деякі інші товари", - йдеться в повідомленні.

Крім того, під час зустрічі обговорювалося питання контролю безпеки непродовольчих товарів, зокрема, одягу та взуття, а також сприяння нарощуванню двосторонньої торгівлі між країнами.

Також розглядалася можливість реалізації спільного проекту з Агентством зовнішньої торгівлі Італії, який стосуватиметься сільськогосподарської техніки.

Що цьому передувало

Держпродспоживслужба має намір найближчим часом провести аналіз якості побутової техніки, представленої на споживчому ринку України.

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Автор: Ганна Нагорна