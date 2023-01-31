Федеральний уряд Німеччини поінформував компанії, що вживе відповідних заходів, щоб виключити закупівлі російського СПГ.

На тлі повномасштабного російського вторгнення в Україну уряд Німеччини має намір обмежити імпорт російського скрапленого природний газ, доповнюючи зусилля щодо зниження своєї залежності від поставок енергоресурсів країни-агресора.

Як повідомляє Bloomberg, про це йдеться в листі заступника міністра енергетики Патріка Грейхена у відповідь на ряд питань, поставлених консервативними опозиційними депутатами

"Федеральний уряд не підтримує закупівлі російського СПГ. Федеральний уряд поінформував компанії, що вживе відповідних заходів, щоб по можливості виключити закупівлі російського СПГ", - зазначив Грейхен

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За даними німецької лобістської групи Zukunft Gas, такі країни, як Франція, Бельгія, Нідерланди та Іспанія, як і раніше приймають поставки російського СПГ, які зараз становлять близько 6% імпорту газу на континент.

Уряд Німеччини знає, що російський СПГ доходить до імпортних терміналів в сусідніх країнах, пише Грайхен. Однак вкрай складно оцінити, скільки його зберігається зараз.

Згідно з документом, в майбутньому компанії будуть зобов'язані інформувати Комісію про походження закупівель природного газу, якщо їх обсяг перевищує п'ять терават-годин.

Війна в Україні та ситуація з газом у Європі:

До повномасштабного вторгнення Росії в Україну ряд країн Євросоюзу повністю або частково залежали від поставок російського газу. Після нападу Росії на Україну більшість країн почали скорочувати цю залежність.

У грудні 2022 року міністри енергетики країн Європейського Союзу домовилися про встановлення граничної ціни на газ. Вона складе €180 за мегават-годину (МВт/год), очікується, що обмеження набуде чинності в середині лютого 2023 року.

У Кремлі такі санкції назвали "спробою зазіхнути на ринковий механізм" і пообіцяли відповідні заходи. Однак через тиждень після узгодження встановлення граничної ціни на газ в РФ заговорили про відновлення поставок в ЄС по газопроводу Ямал-Європа.

Росія погрожувала припиненням поставок газу в ЄС у разі введення "цінової стелі".

28 грудня 2022 року ціни на газ в Європі впали до довоєнного рівня.

4 січня 2023 року ціна на газ в Європі впала до мінімуму з початку війни в Україні.

6 січня 2023 року віце-канцлер, міністр економіки Німеччини Роберт Хабек заявив, що Путін програв у своєму газовому шантажі Європи. Берлін зміг замінити припинені російські поставки газу, нафти і вугілля через інші канали.

10 січня 2023 року Німеччина заявила, що до кінця зими 2023 року її газові сховища будуть заповнені більше, ніж це було до кінця зими 2022 року, одразу після російського вторгнення в Україну

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