За оцінками експертів, українська експортна виручка від продукції АПК за цей рік складе близько 23,3 млрд дол.

У 2022 році українська експортна виручка від продукції агропромислового комплексу складе близько 23,3 млрд дол., що на 16% менше аналогічного показника минулого року.

Про це повідомили в Українському клубі аграрного бізнесу (УКАБ), зазначивши при цьому, що на початку року на тлі потенційного нападу Росії на Україну експортні відвантаження були істотно збільшені, що і дозволило уникнути ще більш вагомого розриву в річних показниках.

Так, у січні показник експортної виручки вдвічі перевищив показник січня 2021 року. Найбільше зменшення надходження експортної виручки спостерігалося на початку війни – у березні та квітні, з поступовим зростанням до кінця року відповідно до темпів налагодження роботи альтернативних маршрутів та початку роботи "зернового коридору".

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"ТОП-5 позицій найбільшої експортної виручки у 2022 році становлять традиційні для України експортні продукти: кукурудза, олія, пшениця, ріпак та насіння соняшнику. Виняток - тільки насіння соняшнику, які раніше перероблялися на території України. З початком війни переробка насіння соняшнику скоротилася через тимчасове блокування морських шляхів, що і призвело до експорту безпосередньо сировини", - повідомили експерти.

Вони відзначили, що продукція АПК вже давно займає значну частку в експортній виручці, і в поточних умовах вона продовжує збільшуватися. Так, у листопаді ця частка становила 68%. За словами експертів, основна причина такого зростання – це, з одного боку, значна зацікавленість світової спільноти в Українській сільськогосподарській продукції, а з іншого-більш ніж достатня її кількість в Україні, що значно перевищує внутрішні потреби.

Експорт українського зерна:

22 липня Україна і Росія за посередництва Туреччини підписали окремі угоди з ООН про відновлення після початку повномасштабної війни експорту української аграрної продукції Чорним морем. 1 серпня з Одеси вийшло перше з 24 лютого судно з українським продовольством.

29 жовтня росіяни заявили, що припиняють участь у реалізації угод "зернової ініціативи" через нібито вчинення Україною "теракту" проти кораблів Чорноморського флоту РФ в окупованому Криму.

218 суден фактично були заблоковані на своїх поточних позиціях.

ООН, Туреччина та Україна заявили про намір продовжувати експорт продовольства та погодили рух 14 суден з українським зерном у Чорному морі. В ООН підкреслили, що Чорноморська зернова ініціатива залишається в силі, навіть незважаючи на заяви Російської Федерації про вихід з угоди.

2 листопада РФ оголосила, що повертається до виконання зобов'язань в рамках "зернової угоди".

14 листопада президент України Володимир Зеленський заявив про те, що Україна може розширити зерновий коридор.

17 листопада стало відомо, що реалізація "зернової ініціативи" продовжена ще на 120 днів.

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