За твердженням російської сторони, термін дії Чорноморської ініціативи закінчується 18 травня.

Російська Федерація погрожує вийти з Чорноморської зернової ініціативи з доставки українського продовольства в інші країни світу у разі відсутності консенсусу щодо задоволення російських інтересів. Про це заявив заступник глави МЗС РФ Сергій Вершинін, повідомляє РИА Новости.

За твердженням російської сторони, термін дії Чорноморської ініціативи закінчується 18 травня. "Значить, вона припиняє своє існування", - відповів Вершинін на питання про варіанти дій у разі, якщо до 18 травня не вдається досягти консенсусу щодо її продовження з урахуванням інтересів РФ щодо поставок добрив.

Вершинін заявив, що "ініціатива, що приносить односторонні вигоди, навряд чи може бути визнана і підтверджена усіма".

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Він зазначив, що РФ в першу чергу захищає національні інтереси Росії, її сільгоспвиробників і виробників добрив.

Кажучи про терміни продовження угоди, Вершинін зазначив, що на зустрічі звучали різні пропозиції. "Ми виходимо з того, що було рішення про продовження на 60 днів, 60 днів закінчуються 18 травня. Робота, контакти тривають, проте, всі інші терміни і побажання сторін можуть тільки розглядатися, але всупереч нашим інтересам діяти не збираємося", - зазначив дипломат.

"Зернова угода" - головне

Як повідомляв УНІАН, 22 липня 2022 року Україна та Росія за посередництва Туреччини підписали окремі угоди з ООН про відновлення після початку повномасштабної війни експорту української аграрної продукції Чорним морем. Водночас Росія періодично перешкоджає реалізації ініціативи.

17 листопада "зернова ініціатива" була продовжена на 120 днів.

18 березня цього року міністр розвитку громад, територій та інфраструктури Олександр Кубраков повідомив, що "зернову угоду" продовжено ще на 120 днів. Хоча з боку РФ заявили про продовження на 60 днів.

У п'ятницю, 5 травня, відбулася чергова сесія переговорів з питання гуманітарного коридору для виконання зернової угоди, яка зайшла в глухий кут. Станом на понеділок, 8 травня, інспекцію в територіальних водах Туреччини чекало 90 суден, з яких 62 - це судна, які йдуть під навантаження. Інспекції як вхідного, так і вихідного флоту припинені.

Сьогодні, 11 травня, в Туреччині завершилися дводенні переговори щодо Чорноморської зернової ініціативи. Українська сторона наполягала на тому, що зернова ініціатива повинна бути продовжена і розширена. Наступні консультації щодо розблокування ініціативи продовжаться в онлайн-форматі.

Наприкінці квітня 2023 року росіяни висунули чергове звинувачення на адресу України. Москва заявила, що Київ використовує гуманітарні коридори для атаки портів в окупованому Криму. Незважаючи на домовленість про продовження "зернової угоди" (про відновлення угоди ще на 120 днів стало відомо 18 березня 2023 року), Росія фактично зупинила експорт українського зерна, заблокувавши інспекції кораблів у Чорному морі.

3 травня прес-секретар президента Туреччини Ібрагім Калін заявив про те, що якщо переговори в Туреччині не матимуть успіху, "зерновий коридор" припинить своє існування.

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