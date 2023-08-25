Дія заборони на експорт українського зерна має закінчитися 15 вересня.

П'ять країн Європейського Союзу-Польща, Болгарія, Угорщина, Румунія та Словаччина - підтримують продовження заборони ЄС на імпорт українського зерна в ці країни до кінця року. Як повідомляє Reuters, про це заявив у п'ятницю міністр сільського господарства Польщі Роберт Телюс.

"Ми підтримуємо заборону на імпорт в наші країни до кінця року, - заявив Телюс. - Навіть якщо це не вдасться, деякі країни введуть свої власні обмеження. Наша декларація зрозуміла".

Крім того, повідомив Телюс, міністри сільського хохяйства цих країн підтримують субсидії на транзит зерна і хочуть, щоб в список заборон на імпорт були додані й інші продукти, такі як малина у випадку Польщі.

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Заборона на імпорт українського зерна - що відомо

Навесні 2023 року кілька країн ЄС вирішили ввести заборону на ввезення зерна з України, оскільки зіткнулися з надлишком української продукції на своєму ринку, що призвело до невдоволення місцевих фермерів.

Пізніше Європейська комісія змогла досягти з Польщею, Угорщиною, Словаччиною, Румунією і Болгарією компромісу про те, що вони можуть заборонити збут української агропродукції на своїй території, проте не стануть перешкоджати транзиту в інші країни.

У червні дію заборони на ввезення українського зерна продовжили до 15 вересня, а незабаром деякі країни запропонували продовжити її до кінця року.

Європейська комісія, як і більшість країн-членів ЄС, не підтримують продовження продовження такої заборони після 15 вересня. Якщо Польща вирішить продовжити ембарго в односторонньому порядку, країні можуть загрожувати штрафні санкції.

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