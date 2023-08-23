Страховики підвищують премії для чорноморських танкерів через зростання напруги.

Страхові компанії повідомили фрахтувальників суден, які працюють у чорноморських портах агресора, про збільшення додаткових платежів, відомих як "премії за ризик війни".

Як йдеться в матеріалі Reuters страховики підвищують премії для чорноморських танкерів через зростання напруги. Військові дії в акваторії російських і українських чорноморських портів загострилися після розриву угоди з експорту зерна в середині липня.

Премію за військовий ризик було збільшено з 1% вартості вантажу до 1,20-1,25%, повідомили трейдери.

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Підвищення означає, що кожен рейс коштуватиме на 200 000 доларів США за один танкер Suezmax (може перевозити 120 000-200 000 тонн) дорожче, якщо російська нафта постачатиметься до Індії. Підвищення премії означає, що загальна вартість премії становитиме майже 1 мільйон доларів.

Хоча ця сума невелика, вона збільшує загальні витрати Росії на експорт нафти, які різко зросли з лютого 2022 року через санкції.

На піку російської кризи поставок і санкцій російські компанії платили до 20 мільйонів доларів за танкер на страхування витрат на доставку та фрахт, що становило більше третини вартості кожного вантажу.

Трейдери додали, що підвищення стосувалося переважно вантажів, що перевозять російську нафту та продукти. "Обсяги, що надходять з Росії, пов’язані з вищими ризиками, ніж інші, хоча поточна ситуація дає страховикам багато підстав підвищувати ціни для тих, хто працює в російських чорноморських портах", — сказав один із трейдерів.

Зернові трейдери висловлюють занепокоєння щодо безпеки поставок зерна, а підвищення премії за військовий ризик для нафтових танкерів свідчить про те, що занепокоєння поширилося на ширші ринки.

Загальні завантаження сирої нафти з Чорноморського Новоросійська та терміналу КТК становлять близько 2% світових поставок. Експорт нафтопродуктів з чорноморських портів Росії становить близько 4 мільйонів тонн на рік.

Трейдери додали, що підвищення стосується переважно вантажів, що перевозять російську нафту та продукти.

Розблокування портів

В середині липня 2023 року Росія відмовилась продовжувати участь в "зерновій угоді". Окупанти зняли всі гарантії безпеки і пригрозили, що будуть атакувати всі цивільні судна, які будуть рухатись в бік українських портів.

Туреччина, як посередник "зернової угоди", виступає за її поновлення. Ця тема, ймовірно, буде обговорюватись під час зустрічі російського та турецького президентів наприкінці серпня.

За словами заступника міністра економіки України Олександра Грибаня станом на 21 серпня Україна завершувала розробку схеми з глобальними страховиками для страхування зернових суден, які прямують до та з її чорноморських портів.

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