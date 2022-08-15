Судна мають вивезти з України зерно, яке було заблоковано на початку повномасштабного вторгнення.

На шостому місяці повномасштабного російського вторгнення дозвіл на вивезення зерна з України отримали ще шість кораблів.

Про це повідомляє "Голос Америки".

Спільний координаційний центр дозволив цим суднам прохід через морський гуманітарний коридор у Чорному морі. Вони мають вивезти з України зерно, яке було заблоковано на початку російського вторгнення.

Два з цих суден MV Kafkam Etler і MV Zelek Star вже пройшли інспекцію в Мармуровому морі. Найближчим часом інспекцію мають пройти ще чотири судна - MV Great Arsenal, MV Zumrut Ana, MV Ocean s, MV Kubrosliy.

"Зерновий коридор":

22 липня 2022 року в Стамбулі було підписано угоду про розблокування українських портів "Одеса", "Чорноморськ" і "Южний" для вивезення на експорт зерна та іншої аграрної продукції. Міністр інфраструктури України Олександр Кубраков і міністр оборони Росії Сергій Шойгу підписали окремі однакові угоди з ООН і Туреччиною.

1 серпня в рамках реалізації домовленостей з Одеського порту вирушило перше судно – RAZONI під прапором Сьєрра-Леоне. Судно перевозило 26 тисяч тонн української кукурудзи в Ліванський порт Тріполі.

5 серпня з портів Великої Одеси вирушив перший караван суден з українським зерном. На борту трьох балкерів NAVI STAR, ROJEN і POLARNET – 57 тисяч тонн української кукурудзи, яка прямує до Туреччини, Великобританії та Ірландії.

9 серпня з порту "Чорноморськ" вийшло ще два судна з 70 тисяч тонн продовольства.

Станом на 11 серпня всього через гуманітарні Морські коридори вдалося вивезти з України близько 375 тисяч тонн зерно.

12 серпня 2022 року з портів України все ж вийшли два судна з зерном.

12 серпня також до порту "Южний" прибуло судно під навантаження зерном для Африки.

Станом на 13 серпня 16 суден з українською агропродукцією були відправлені по зерновому коридору.

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