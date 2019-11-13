Механізм покладання спеціальних обов’язків на ринку електроенергії України має бути скасовано

Механізм покладання спеціальних обов’язків (ПСО), як один з головних чинників викривлення моделі функціонування українського енергоринку, має бути скасовано. Таку думку висловив провідний експерт Енергетичних програм Центру Разумкова Віктор Логацький у своєму виступі на дискусійній панелі «Європейська модель енергоринку в Україні: очікування та реалії», яка була частиною конференції «Атомна енергетика в період трансформації». Конференція відбулась у рамках ХVІІ Міжнародного форуму «Паливно-енергетичний комплекс України: сьогодення та майбутнє».

Відкриваючи дискусійну панель, її модератор – перший заступник генерального директора з продажів на оптових ринках ВП «Енергоатом-Трейдинг» Роман Сутченко наголосив, що незважаючи на впровадження нової моделі ринку електроенергії в Україні, його розвиток гальмує викривлене тарифо- та ціноутворення. Він нагадав що Україна взяла на себе зобов’язання з уніфікації умов функціонування власного ринку електроенергії з європейським ринком ще у 2011 році, приєднавшись до договору про заснування Енергетичного співтовариства ЄС. «За цим договором Україна взяла на себе зобов’язання щодо імплементації на законодавчому рівні актів європейського союзу у сфері енергетики. Такими актами є директиви та регламенти і наразі ми маємо говорити про імплементацію другого та третього енергопакетів. Цей шлях перетворень вже пройдено більшістю європейських країн і для кожної з них він тривав близько 10 років. В нас такого часу немає – з 1 липня цього року в нас почала працювати нова модель ринку електричної енергії. Усі ми відчуваємо значну турбулентність на ринку, майже все в нас працює зовсім не так, як очікувалось та вбачалось. Додержання короткострокових цілей з використанням старих принципів керування ринком електроенергії гальмують його перетворення, і дуже важливо змінити парадигму мислення уряду та парламентарів та повернутись на шлях розвитку», - наголосив Роман Сутченко.

Провідний експерт Енергетичних програм Центру Разумкова Віктор Логацький у своїй доповіді на тему «Європейська модель енергоринку в Україні: споживач має бути у центрі уваги», зазначив, що наразі Україна має викривлену модель ринку електроенергії. «Беззаперечно, сам закон про ринок електроенергії відповідає всі нормам європейського законодавства, але завдяки великій кількості різних факторів, в тому числі підзаконних актів, ми фактично маємо викривлену модель нового ринку електроенергії – ринок повністю зарегульований. І це вина Уряду (державних органів влади) – в даному випадку мова йде про НКРЕКП та Кабінет Міністрів України – вони, як суб’єкти виконавчої влади несуть повну відповідальність. Механізм покладання спеціальних обов’язків (ПСО) на ринку електроенергії України має бути скасовано. Саме поетапне, за встановленим графіком та обсягами, скасування механізму покладання спеціальних обов’язків, забезпечить зростаючу пропозицію електроенергії на всіх сегментах ринку, а відтак посилить конкуренцію між її виробниками та постачальниками», - переконаний Віктор Логацький.

Він акцентував увагу присутніх на тому, що скасування ПСО має відбуватись синхронно із ліквідацією перехресного субсидіювання для різних категорій споживачів. «Забезпечення соціального захисту вразливих категорій споживачів має відбуватися виключно за допомогою адресних субсидій безпосередньо таким споживачам», - переконаний експерт.

Ще одним елементом підвищення конкурентоспроможності, на його думку, може стати скасування зобов’язань постачальника універсальних послуг по відношенню до тих компаній, які утворилися внаслідок розділення колишніх обленерго на операторів системи розподілу та постачальників електроенергії. Віктор Логацький впевнений, що це відкриє ринок для побутових споживачів.

Щодо якості надання послуг з розподілу електроенергії, то, на думку експерта, підвищити її та покращити технічний стан розподільних мереж можна за рахунок впровадження стимулюючого ціноутворення на послуги з розподілу. Крім того, Віктор Логацький наголошує на необхідності спрощення процедури приєднання до електричних мереж та збільшенні параметрів підключення, паралельно з чим пропонується посилити контроль з боку державного регулятора НКРЕКП.

Провідний експерт Енергетичних програм Центру Разумкова також відстоює ідею аукціонів для розміщення нових потужностей генерації електроенергії з ВДЕ і наголошує на необхідності неухильно забезпечувати виконання стратегії з інтеграції енергосистеми України з енергосистемою континентальної Європи ENTSO-E.

Радник міністра енергетики та захисту довкілля Ілля Полулях зазначив, що суть закону «Про ринок електроенергії» полягала не тільки в бажанні України виконати свої міжнародні зобов’язання. «Його суть полягає у створенні привабливих умов для всіх без виключення гравців на ринку, знищення боргів та перехресного субсидіювання, встановленні обґрунтованих цін на електроенергію, позбавленні від ручного керування генерацією та, так званих, «тарифних ножиць» при встановленні того чи іншого тарифу для тієї чи іншої генерації, а також у забезпеченні соціальних цілей», - нагадав експерт.

Він зауважив, що в цивілізованому світі подібні ринки вже впроваджені та працюють, забезпечуючи насамперед енергетичну безпеку країни, а також стимулюючи всіх учасників ринку до більш ефективного виробництва. «У цивілізованому світі якщо ти корисний-ефективний-дешевий, то ти головний гравець на ринку, і гроші – твоя винагорода за ефективність. І соціальні цілі держави в цьому випадку забезпечуються шляхом отримання прибутку державним підприємством та наповнення бюджету країни. Ми ж по факту маємо такі наслідки від впровадження вже спотвореної моделі нового ринку електроенергії, що державний Енергоатом, який мав би отримати найбільшу вигоду від нового ринку, – страждає найбільше», - констатував Ілля Полулях.

На його переконання, покладання ПСО на державні енергогенеруючі компанії Енергоатом та Укргідроенерго – це викривлення головної мети запровадження закону про новий ринок електроенергії. «Більш того, сама редакція закону не містить жодного такого спотвореного чинника. На робочих групах з впровадження ринку електроенергії досить часто виникали словесні баталії – лобіювали ідею того, що Енергоатом після введення нового ринку має покривати низькі ціни для населення та субсидувати відновлювальну генерацію, при чому на регулярній основі. Ми це не пропустили і залишили лише норму, що Енергоатом на «перехідний період» запровадження ринку (один рік) мав покривати вартість зеленої генерації. При цьому по населенню Енергоатом не повинен був мати жодних зобов’язань. Сталось інакше - Енергоатом змусили адміністративним шляхом продавати 90% об’єму генерації по фіксованій ціні. Закон такої норми не містить», - наголосив експерт.

Заступник генерального директора з юридичних питань, аналізу, прогнозування та управління ризиками ВП «Енергоатом-Трейдинг» Вікторія Дудченко також переконана, що ситуація з покладанням ПСО, яка утворилась на ринку електричної енергії України спотворює ідеологію конкурентного ринку. «Енергоатом змушений тягнути цей непомірний, і насамперед, необґрунтований тягар відповідальності за безвідповідальні рішення державних органів регулювання та управління. Закликаючи до своєчасного впровадження нового ринку, важко було уявити, що в умовах нового ринку Компанія буде вимушена здійснювати продаж гарантованому покупцю за граничною ціною увесь обсяг електричної енергії, виробленої на атомних електростанціях (крім обсягу електричної енергії, який відповідно до законодавства підлягає обов’язковому продажу на ринку «на добу наперед»). На ринку «на добу наперед» Компанія реалізовує законодавчо обов’язкових 10% місячного відпуску за відповідний період попереднього року», - нагадала Вікторія Дудченко.

Вона зазначила, що ситуація, яка склалась, порушує право Енергоатома на рівність при здійсненні продажу своєї електричної енергії на усіх сегментах ринку порівняно з іншими виробниками та взагалі спотворює ідеологію конкурентного ринку. А також не сприяє розвитку ринкових відносин та доступності електричної енергії для усіх категорій споживачів. «Вважаємо, що обсяги електричної енергії, обов’язкові для продажу в рамках виконання ПСО мають бути скорочені. Розрахунок обсягів ПСО має бути чітко регламентованим та повинен підлягати перевірці та коригуванню з боку Регулятора та Міністерства», - наголосила представник «Енергоатом-Трейдинг».

На її переконання, зменшення обсягів продажу електричної енергії на спеціальних аукціонах призведе до вивільнення додаткового обсягу електричної енергії, внаслідок чого виробники матимуть можливість заявляти його для продажу на організованих сегментах ринку, зокрема, на електронних аукціонах за вільними цінами. «Це сприятиме розвитку конкуренції на ринку та дасть доступ іншим окрім населення споживачам до дешевої електроенергії», - наголошує Вікторія Дудченко.

Вона також висловила думку стосовно необхідності перегляду граничної ціни продажу електричної енергії гарантованому покупцю. «На сьогодні гранична ціна, встановлена на рівні середньозваженої фактичної ціни на електричну енергію, вироблену відповідним виробником у квітні - травні 2019 р., передбачала покриття витрат, що були закладені у тариф на відпуск електричної енергії на І півріччя 2019 року. Такі витрати не передбачали сплату тарифу на послуги з диспетчерського (оперативно-технологічного) управління, встановленого постановою Регулятора від 1 серпня 2019 року № 1622 на рівні 8,04 грн/МВт-год, а також акцизного податку на вартість реалізованої електричної енергії за ставкою 3,2 %. Впевнені, що за таких умов зазначені витрати мають бути включені до ціни реалізації, з метою захисту прав і законних інтересів НАЕК «Енергоатом» в частині забезпечення покриття економічно обґрунтованих витрат на виконання таких обов'язків», - додала Вікторія Дудченко.

Підсумовуючи вона наголосила, що збереження наявних обсягів ПСО призведе до вкрай негативних наслідків для Енергоатома. «Зокрема Компанія вже відчуває дефіцит для покриття виробничих та експлуатаційних витрат та нестачу коштів для виконання програм підвищення ядерної та радіаційної безпеки АЕС. Недостатньо коштів для реалізації продовження терміну експлуатації діючих енергоблоків. Все це загрожує невиконанням міжнародних та кредитних зобов’язань Енергоатома. Компанія неодноразово зверталась з ґрунтовними пропозиціями щодо зміни механізму покладання спеціальних обов’язків, в черговий раз направили свої пропозиції до Кабінету Міністрів України та Регулятора 5 листопада. Наразі чекаємо на відповідь», - підкреслила заступник генерального директора «Енергоатом-Трейдинг».

Доповідь аналітика провідної цінової агенції Argus Media Вікторії Довгаль була присвячена особливостям функціонування ринків електричної енергії Угорщини та Чехії.

Говорячи про енергоринок Угорщини вона зазначила, що на ньому діє біржова площадка HUPX, активні торги на якій проводяться з 2016 року. «Протягом трьох років ліквідність цього торгового інструменту підвищувалась, але якщо подивитись на форвардні контракти, то стане зрозуміло, що їхня частка, порівняно з договорами на день наперед, на біржі значно менша. Це відбувається тому, що більшість форвардних торгів здійснюється за двосторонніми контрактами. Відтак можна зробити висновок, що біржова торгівля між продавцем та покупцем електроенергії у довгостроковій перспективі не така цікава для учасників ринку, як формат двосторонніх контрактів. За двосторонніми контрактами можна придбати електроенергію на рік, на два та на три роки наперед, і найбільшу ліквідність на угорському ринку мають контракти на рік наперед. Лише дуже невелика кількість компаній, таких як оператори залізничного транспорту, або компанії з ринку рітейлу можуть спрогнозувати своє споживання електроенергії на три роки наперед. Одним з аналітичних інструментів в роботі з форвардами Європейського ринку може бути платформа Trayport, яка є агрегатором торгівельних даних», - пояснила аналітик Argus Media.

Переходячи до ринку електроенергії Чехії Вікторія Довгаль зазначила, що найбільша генеруюча компанія Чехії - ČEZ реалізує весь об’єм електроенергії за форвардними контрактами. «Тобто на наступний рік компанія ČEZ продає весь обсяг електроенергії ще у році поточному, за двосторонніми контрактами. Таку стратегію компанія обрала ще у 2016 році і кожен наступний рік ČEZ продає всю свою генерацію завчасно. Наразі компанія дещо змінила свою стратегію, що пов’язано з очікуваннями росту цін на електроенергію у країнах ЄС. Відтак, на 2020 рік 73% своєї електроенергії ČEZ продала завчасно, за ціною 42,3 євро за 1 МВт-год, решта 27% електроенергії будуть торгуватись за короткостроковими контрактами. Таким чином компанія чітко розуміє який обсяг доходу вона отримає наступного року, що дозволяє ČEZ мати зважену інвестиційну стратегію та забезпечувати високий рівень стабільності та безпеки власного бізнесу», - пояснила аналітик Argus Media.

Вона наголосила, що агенція Argus займається вивченням європейського енергоринку саме у сегменті двосторонніх контрактів, на якому і відбувається більша частина продажів на європейських ринках. «Ліквідність і обсяги продажів на біржових торгах значно менші». – додала аналітик.

Коментуючи доповідь Вікторії Довгаль, заступник гендиректора «Енергоатом-Трейдинг» Роман Сутченко звернув увагу на те, що період продажів компанії ČEZ складає до 20 кварталів наперед, тобто 5 років. «Для українського ринку такі довгострокові продажі поки що є недосяжними», - зазначив він.