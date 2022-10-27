Графіки ймовірних стабілізаційних відключень поки неактуальні.

У ніч на 27 жовтня російські терористи знову атакували енергетичну інфраструктуру в Київській області.

Про це повідомляє енергетична компанія YASNO.

"Руйнування серйозні. Є різке погіршення ситуації з енергопостачанням", - йдеться в повідомленні.

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Дефіцит електроенергії в Києві може скласти 30%. Зазвичай Київ споживає 1000-1200 МВт. В даний час орієнтовна потужність становить 600-800 МВт. Тобто майже пів Києва може залишитися без світла.

Щоб не допустити повного знеструмлення оператори системи розподілу обмежуватимуть споживання електроенергії за вказівками "Укренерго".

На жаль, відключення будуть більш тривалими і стосуватимуться набагато більшої кількості споживачів. Графіки ймовірних стабілізаційних відключень поки неактуальні.

"Просимо набратися терпіння і з розумінням поставитися до ситуації. Спеціальні служби вже працюють над відновленням роботи атакованих ворогом об'єктів. Зберігайте спокій і вимикайте енергоємні прилади для допомоги енергетикам", - зазначили в компанії.

Удар по енергосистемі України:

10 жовтня Росія почала атаки на ряд областей України. Зафіксовано масові попадання в об'єкти критичної інфраструктури.

В Києві почали відключати світло.

Глава Міненергетики Герман Галущенко, заявив, що через ворожі обстріли пошкоджено 30% енергетичної інфраструктури України.

15 жовтня російські окупанти завдали ракетного удару по одній з громад Київської області. Значних руйнувань зазнав об'єкт енергетичної інфраструктури.

17 жовтня було зафіксовано 5 ударів дронами в Києві. Пошкоджені енергетичні об'єкти.

18 жовтня 2022 року російські загарбники завдали три удари по об'єкту енергозабезпечення на Лівому березі Києва.

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