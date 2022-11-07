Зазначається, що електрики не буде і в Києві.

Українців попередили про планові та аварійні відключення у понеділок, 7 листопада. Світло відключать у семи областях та Києві.

За даними НЕК "Укренерго" відключення триватимуть з 6:00 до кінця доби.

"Області, які будуть відчувати проблеми від відключень ніхто не вибирав - це наслідок руйнувань енергетичної інфраструктури після атак ракет і дронів", - йдеться в повідомленні.

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Відключення електрики плануються:

в Києві;

Київська область;

Чернігівської області;

Черкаської області;

Житомирської області;

Сумської області;

Харківської області;

Полтавської області.

При цьому зазначено, що якщо дефіцит буде більше, ніж закладено в графіки, то екстрені аварійні відключення буду діяти в окремих областях.

Відключення світла в Україні - що відомо

Російські оккпанти поставили собі за мету взимку залишити українця без світла і тепла, тому вибирають дл ясвоїх атак електростанції і ТЕЦ.

З 10 по 12 жовтня російськими ракетами пошкоджено 30% енергетичної інфраструктури. Але на цьому атаки Росії не закінчилися. Вже 15 жовтня загарбники продовжили бити по інфраструктурі України.

22 жовтня росіяни атакували кілька областей та знеструмили Кіровоградську, Рівненську, Хмельницьку та Волинську області, а 27 жовтня окупанти атакували енергетичну інфраструктуру на Київщині.

Через пошкоджене обладнання в Україні почали застосовувати графіки обмеження електропостачання. Президент Володимир Зеленський закликав громадян економити електрику в пікові години навантаження.

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