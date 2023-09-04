Аудиторська перевірка не знайшла жодних боргів.

Міжнародна аудиторська компанія не виявила заборгованість Молдови російському "Газпрому" у сумі 800 млн доларів.

Таку заяву зробила президент країни Майя Санду, зазначивши, що найближчими днями уряд Молдови зробить офіційну заяву з цього приводу, повідомляє DW.

"Наступного тижня наш уряд вийде і скаже, що ми найняли міжнародну компанію, яка провела аудит і сказала, що у нас немає ніяких боргів в 800 млн доларів", - заявила Санду, зазначивши, що російські переговірники "хотіли обдурити".

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За її словами, російська компанія перед укладенням нового контракту висунула умову за чотири роки виплатити борг у 800 млн доларів. "Ми сказали, що не можемо це підписати, оскільки це жахливо великі гроші і ми не можемо на таке підписатися. Нам сказали: "У вас не буде газу", - розповіла президент.

Відносини Молдови з "Газпромом"

У 2021 році компанія "Молдовагаз" переуклала договір на постачання газу з Росії до 2026 року за умови виплати боргу. "Газпром" стверджував, що його сума 709 млн доларів.

У грудні 2022 року Молдова звинуватила "Газпром" у невиконанні умов контракту. З 1 жовтня 2022 року "Газпром" на 30% скоротив добовий обсяг подачі газу Молдові.

14 грудня 2022 року Молдова заявила про те, що подає до суду на "Газпром".

2 квітня 2023 року Молдова заявила про те, що вирішила відмовитися від російських енергоносіїв. Як заявила президент країни Майя Санду, в питаннях постачання газу Молдова вже "практично незалежна" від Росії.

7 квітня 2023 року Молдова підписала газовий контракт з Грецією.

У травні 2023 року Молдова заявила, що більше не залежить від російського газу.

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