Навіть в умовах обстрілів росіянами газових об’єктів, Україна все одно зможе забезпечити стабільну роботу ГТС.

Українська газотранспортна система (ГТС) та підземні сховища газу (ПСГ) готові працювати в умовах повного припинення транзиту російського газу через нашу країну.

Як йдеться у звіті USAID - Проект енергетичної безпеки, таку технічну оцінку надано міжнародною експертною групою після проведення моделювання роботи ГТС та ПСГ за потенційними сценаріями у разі атак ворога на газову інфраструктуру, інших надзвичайних ситуацій та зупинки транзиту російського газу.

"Дослідження підтверджує, що Україна може реекспортувати до ЄС обсяги газу, які, як очікується, накопичаться в ПСГ "Укртрансгазу" в режимі митного складу. Це можливо як протягом короткого періоду (що, на думку трейдерів, є найбільш вірогідним сценарієм), так і протягом усього зимового сезону, до кінця березня 2024 року", - вважають експерти.

Відео дня

Маневреність ГТС України та резервна потужність газосховищ компанії "Укртрансгаз" забезпечують можливість постачання необхідних обсягів за всіх сценаріїв стрес-тестів, які були розглянуті та змодельовані.

Також експерти зазначають, що навіть в умовах обстрілів росіянами газових об’єктів під час зимового періоду, Україна все одно зможе забезпечити стабільну роботу газотранспортної інфраструктури.

"Ми отримали підтвердження надійності забезпечення безперебійної роботи іноземних компаній з українськими ПСГ. Незалежна технічна оцінка будь-якого процесу завжди є необхідністю. Це підтверджує, що наші процеси відповідають міжнародним стандартам. Що само по собі вже є гарантією послуг, які ми надаємо", – зазначив голова групи "Нафтогаз" Олексій Чернишов.

Попит на українську ГТС

Наразі європейські газові сховища заповнені на 90% і для того, щоб продовжувати запасатись блакитним паливом іноземні компанії активно закачують газ в українські газосховища, попри воєнні виклики.

Загалом у цьому сезоні оператор українських газових сховищ - держкомпанія "Укртрансгаз" - пропонує клієнтам потужності в понад 10 мільярдів кубометрів для зберігання блакитного палива, при загальній потужності сховищ 30 мільярдів кубометрів.

До цього, на деякий час попит на зберігання газу в Україні серед європейців знизився через побоювання, що паливо технічно неможливо буде повернути через війну та обстріли росіян.

Вас також можуть зацікавити новини: