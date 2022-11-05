Держсекретар США впевнений, що відповідний механізм допоможе здійснити задумане.

Для країн G7 обмеження цін на російську нафту є ключовим способом для покарання Російської Федерації за злочинне вторгнення в Україну.

Державний секретар США Ентоні Блінкен під час прес-сконференції глав МЗС "Великої сімки" у Мюнстері заявив, що мета встановлення граничної вартості має подвійний характер, повідомляє CNN.

"По-перше, це для того, аби забезпечити надходження енергії на ринок, щоб задовольнити попит. І по-друге, накласти обмеження на здатність Путіна набивати свої кишені доходами від продажу енергії для палива та фінансування війни проти України", - пояснив Блінкен.

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Держсекретар США впевнений, що відповідний механізм допоможе здійснити задумане.

Обмеження цін на російську нафту

31 травня 2022 року лідери країн ЄС досягли угоди щодо заборони на експорт російської нафти.

Президент Європейської комісії Урсула фон дер Ляєн заявила, що ембарго дозволить скоротити близько 90% імпорту нафти з Росії в країни ЄС вже до кінця поточного року.

Станом на 14 вересня доходи РФ від експорту нафти впали до мінімуму, а 5 жовтня стало відомо, що Росія скоротить обсяги видобутку нафти.

Євросоюз планує до 2023 року заборонити морський імпорт сирої та очищеної нафти з РФ. США та їхні союзники хочуть обмежити ціни на російську нафту на рівні від 40 до 60 доларів за барель.

3 листопада 2022 року країни G7 та Австралія домовились про встановлення граничної ціни на російську нафту.

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