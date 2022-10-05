У відповідь США будуть змушені вжити заходів, в тому числі вивільнити нафту зі стратегічних резервів.

На восьмому місяці повномасштабного російського вторгнення в Україну Росія і Саудівська Аравія домовилися значно скоротити обсяги видобутку нафти.

Про це повідомляє Financial Times.

Як пише видання, планується, що про скорочення обсягів видобутку буде оголошено на майбутньому засіданні ОПЕК+.

Відео дня

"Обсяг скорочення ще належить узгодити, але Саудівська Аравія і Росія наполягають на скороченні на 1-2 млн барелів на добу або більше", — йдеться в статті.

Як пише видання, у відповідь США будуть змушені вжити заходів, у тому числі вивільнити нафту зі стратегічних резервів.

Очікується, що на саміті буде присутній віце-прем'єр Росії Олександр Новак, який підтримає скорочення видобутку, "оскільки російська нафта вже продається з великою знижкою".

ОПЕК+ і ембарго на російську нафту:

Неофіційний формат ОПЕК+ був сформований в листопаді 2016 року, через невдоволення багатьох нафтовидобувних країн цінами на світовому нафтовому ринку.

В ОПЕК+ входять 10 країн - Азербайджан, Бахрейн, Бруней, Казахстан, Малайзія, Мексика, Оман, Росія, Судан, Південний Судан (ключовим виробником і неформальним лідером картелю є Росія, з 14% світового нафтовидобутку).

31 травня президент Європейської Ради Шарль Мішель повідомив, що лідери країн Євросоюзу досягли угоди щодо заборони на експорт російської нафти.

За словами президента Європейської комісії Урсула фон дер Ляйєн, нафтове ембарго скоротить близько 90% імпорту нафти з Росії в країни Європейського Союзу до кінця поточного року.

Пізніше видання Bloomberg повідомило, що Росія продовжує отримувати більший прибуток від продажу нафти.

Євросоюз планує до 2023 року заборонити морський імпорт сирої та очищеної нафти з РФ. США та їхні союзники хочуть обмежити ціни на російську нафту на рівні від 40 до 60 доларів за барель.

3 серпня в ОПЕК + знайшли спосіб стабілізувати ціни на паливо.

5 вересня 2022 року в ОПЕК + погодилися на скорочення поставок нафти.

Станом на 14 вересня 2022 року доходи Росії від експорту нафти впали до мінімуму.

Вас також можуть зацікавити новини: