Ліз Трас закликала європейських лідерів припинити свою залежність від російських енергоносіїв.

Прем'єр-міністр Британії Ліз Трас закликає до єдності в питаннях енергетичної безпеки.

Про це повідомляє Reuters.

Як пише видання, на першому саміті Європейського політичного співтовариства уряд Британії наполягатиме на єдності з енергетичної безпеки та міграції. Ліз Трас закликала європейських лідерів припинити свою залежність від російських енергоносіїв, оскільки війна Росії проти України показала, наскільки Європа залежить від поставок з Росії.

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"Путін сподівається, що зможе розділити нас у боротьбі за постачання енергоносіїв. Ми повинні показати йому, що він не правий", – зазначила вона.

Ліз Трас попросила допомоги у Франції, Бельгії та Нідерландів, щоб запобігти відключенню світла взимку. Вона заявила, що Британія і сусідні держави мають взяти на себе зобов'язання тримати відкритими взимку підводні кабелі та трубопроводи, щоб "увімкнути світло на всьому континенті".

Ситуація з газом:

31 серпня "Газпром" призупинив постачання газу в Європу по "Північному потоку-1". У компанії заявили, що на частинах трубопровідного компресора були виявлені витоки мастила, і обладнання довелося відключити до усунення витоку.

2 вересня російська газова компанія "Газпром" оголосила про повну зупинку прокачування газу по трубопроводу "Північний потік-1" на невизначений термін. 3 вересня Білий дім відреагував на повну зупинку "Північного потоку".

На тлі зупинки російського газопроводу "Північний потік" спотова ціна газу в Європі вранці 5 вересня підскочила на 30% майже до 2900 доларів за тисячу кубометрів.

6 вересня президент Франції Еммануель Макрон підтримав запропоновані Єврокомісією варіанти обмеження ціни на російський газ.

14 вересня 2022 року ЄС відповів на газовий шантаж Путіна.

26 вересня з'явилася інформація про витоки газу на "Північному потоці". 27 вересня стало відомо про вибухи в районі витоку.

28 вересня 2022 року країни ЄС зажадали негайно обмежити ціну на газ.

1 жовтня стало відомо про те, що "Газпром" припинив поставки газу в Італію.

1 жовтня 2022 року "Газпром" скоротив поставки газу в Молдову.

4 жовтня 2022 Туреччина вирішила зробити "Газпрому" серйозну газову пропозицію.

5 жовтня "Газпром" офіційно визнав падіння попиту на газ.

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