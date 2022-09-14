Причиною падіння доходів РФ стало падіння світових цін на нафту.

На сьомому місяці повномасштабного російського вторгнення в Україну в РФ спостерігається падіння доходу від експорту нафти.

Про це йдеться у звіті Міжнародного енергетичного агентства.

У серпні Росія заробила на експорті нафти 17,7 мільярда доларів. Обсяг доходів став мінімальним з березня.

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У Міжнародному енергетичному агентстві відзначають, що причиною падіння доходів РФ стало падіння світових цін на нафту. Експерти вважають, що в майбутньому російський нафтовий експорт залишатиметься під тиском. Після вступу в силу ембарго ЄС на російську нафту країні доведеться знайти нові ринки збуту майже на 2,4 мільйона барелів на добу нафти та нафтопродуктів.

ОПЕК+ і ембарго на російську нафту:

Неофіційний формат ОПЕК+ був сформований в листопаді 2016 року, через невдоволення багатьох нафтовидобувних країн цінами на світовому нафтовому ринку.

В ОПЕК+ входять 10 країн - Азербайджан, Бахрейн, Бруней, Казахстан, Малайзія, Мексика, Оман, Росія, Судан, Південний Судан (ключовим виробником і неформальним лідером картелю є Росія, з 14% світового нафтовидобутку).

31 травня президент Європейської Ради Шарль Мішель повідомив, що лідери країн Євросоюзу досягли угоди з заборони на експорт російської нафти.

За словами президента Європейської комісії Урсули фон дер Ляйєн, нафтове ембарго скоротить близько 90% імпорту нафти з Росії в країни Європейського Союзу до кінця поточного року.

Пізніше видання Bloomberg повідомило, що Росія продовжує отримувати більший прибуток від продажу нафти.

Євросоюз планує до 2023 року заборонити морський імпорт сирої та очищеної нафти з РФ. США та їхні союзники хочуть обмежити ціни на російську нафту на рівні від 40 до 60 доларів за барель.

3 серпня в ОПЕК+ знайшли спосіб стабілізувати ціни на паливо.

5 вересня 2022 року в ОПЕК+ погодилися на скорочення поставок нафти.

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