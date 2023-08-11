Ціни – космос. Чи вистачить Україні грошей на зиму за поточної вартості нафти і газу

За кілька днів світові ціни на газ стрибнули на 25 відсотків, а нафта майже дотягнула до позначки 90 доларів за барель.

Світові ціни на нафту і газ напередодні пікового сезону споживання – зими - почали стрімко зростати. У зв’язку з цим, в українців виникли побоювання, чи вистачить нам можливостей купувати такі дорогі, але критично необхідні енергоресурси.

УНІАН дослідив, чому відбувається зростання вартості нафти і газу, і як це вплине на проходження зими Україною. Так, наприклад, нафта марки Brent, яка є еталонною, майже щодня додає у ціні 15-30 центів. За останній місяць її вартість зросла на десять доларів, до $87,5 за барель. До цього "чорне золото" більше року трималось на позначці 72-75 доларів за барель.

Засновник мережі АЗС "Прайм" Дмитро Льоушкін пояснив УНІАН, що такі стрімкі і неприємні для нас зміни відбулись через те, що світовий нафтовий гігант – Саудівська Аравія - вирішила показати іншим країнам, хто має найбільший вплив на формування вартості "чорного золота" (певно, саме через це міжнародна зустріч щодо мирного врегулювання війни в Україні відбулась саме на її території в курортному місті Джидда).

"Саудівська Аравія не так давно заявила, що нафта буде не менше $90 за барель і різко скоротила видобуток на мільйон барелів. Вона дала зрозуміти: якщо ціна не буде 90 доларів, то вони ще більше скоротять видобуток", - сказав експерт.

З цього моменту відбувається постійне зростання вартості нафти: місяць тому було 75 доларів, далі - 77, 80, і зараз вже 87 доларів. Тобто, на кінець серпня ціна дійсно може сягнути 90 доларів за барель.

На думку експерта, інші економічні фактори в світі, як-то інфляція у США чи зростання видобутку в Китаї – це спекулятивні новини, які вкидають біржовики, щоб накручувати ціну.

Для України така світова тенденція є небезпечною, оскільки левову частку пального, сировиною для виготовлення якого є нафта, ми імпортуємо з-за кордону. Відповідно, восени, якраз на піку збору врожаю, вартість палива в країні ще більше зросте. Тут варто згадати, що ціна бензину та дизеля в Україні за останній місяць й без того вже стрибнула вгору на 15-20 відсотків, сягнувши 52-54 гривень за літр.

"Якщо ціна нафти пересіче межу в 90 доларів за барель – буде 60 гривень за літр пального на АЗС в Україні. Реакція по часу – це два тижні, бо у нас є на заправках запаси", - прогнозує Льоушкін.

Росія захоче набити кармани нафтодоларами

Оскільки Brent є основою для ціноутворення близько 40% всіх світових сортів нафти, зокрема, російської Urals, "чорне золото" окупантів, після довготривалого просідання, також зросло у ціні. Так, порівняно з серединою липня вартість російської нафти зросла на 17 доларів і склала більше $73 за барель.

"Саудівська Аравія, з одного боку, підіграла росіянам, збільшивши вартість нафти, але, з іншого боку, спробувала нівелювати це, організувавши обговорення "Формули миру Зеленського" в Джидді" - вважає Льоушкін.

Проте, не варто забувати, що країни вільного світу, зокрема, Європа, США, Японія, Південна Корея та інші запровадили цінову стелю для російських барелів. Нафта марки Urals на цих територіях має обмеження у ціні продажу – 60 доларів за барель.

"В Європі, наприклад, Urals вище 60 доларів ніхто купувати не буде, але ніхто не казав, що її не буде купувати, наприклад, Індія, Китай, Непал, Бразилія чи Аргентина. Тому, у будь-якому випадку, Росія у виграші", - додав експерт.

Проте, справедливо буде зазначити, що для Росії саме європейський ринок завжди був основним "преміальним" каналом збуту своїх енергоресурсів, тому принципова позиція розвинених країн не дасть Кремлю збагачуватися за рахунок нафтогазового шантажу, як це відбувалося раніше, протягом десятиліть.

Газовий шок

Після багатомісячного затишшя, енергетичні ринки Європи сколихнув різкий стрибок вартості блакитного палива. Лише за два дні його ціна на газовому хабі в Нідерландах підскочила на чверть - з 350 до 430 доларів, - і зараз складає майже 16 000 гривень за тисячу кубометрів.

Енергетичний експерт Роман Ніцович пояснив УНІАН, що таке різке здорожчання блакитного палива зумовлене тим, що за останні кілька днів в Європі через погодні умови скоротився виробіток електроенергії на вітрових станціях. Відповідно, збільшилось споживання газу для виробництва елекрики. Крім того, наразі газова платформа в Норвегії перебуває у плановому обслуговуванні, і це теж впливає на ринок.

"Потрібно розуміти, що газ є сезонним товаром, і чим ближче ми до зими, тим дорожче він буде. Наприклад, навіть на українському ринку ми бачимо, що ціни на газ на біржі з поставкою у серпні вищі, а вересневі ціни будуть ще вищі. Це залежатиме від обсягів закупівель та поведінки гравців на ринку", - розповідає експерт.

На запитання УНІАН, чому "Нафтогаз" не поспішав заповнювати сховища газом, коли ціни були нижчими, Ніцович пояснив, що компанія не мала достатнього обсягу обігових коштів. "Нафтогаз" залежить від кредитування і лише нещодавно досяг домовленостей з іноземними кредиторами про реструктуризацію облігацій.

Тепер "Нафтогаз" зможе залучити кошти і спробувати виконати план уряду по закачці у сховища 14,7 мільярдів кубометрів газу (на сьогодні вони вже заповнені на 12 мільярдів). Якщо темпи наповнення не збільшити, то, очевидно, ми не досягнемо цього показника, навіть якщо продовжимо сезон закачування газу.

Чи вистачить нам вже наявного об’єму палива на проходження зими, буде залежати від різних факторів: погоди і від того, наскільки високим буде попит на газ у виробництві електрики.

"В поточному році зросло споживання газу саме для потреб виробництва електроенергії. Тобто взимку газ буде потрібний не лише для потреб опалення населення, промисловості, бюджетної сфери, але і для генерації електрики", - вважає експерт.

Наразі дійсно ніхто не може сказати чи вистачить Україні газу на зиму, проте радують хоча б платіжки, адже "Нафтогаз" пообіцяв не змінювати тарифи для домогосподарств до 30 квітня 2024 року і зафіксував їх на рівні 7,96 гривень за кубометр.

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