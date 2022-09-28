Зниження цін на нафту впали більш ніж на 1%.

Ціни на нафту продовжують падати на тлі зміцнення долара. Станом на 28 вересня, зниження зафіксовано більш ніж на 1%.

Про це повідомляє Reuters.

Відзначається, що ф'ючерси на нафту марки Brent впали на 1,3%, до 85,19 долара за барель. При цьому ф'ючерси на нафту West Texas Intermediate впали на 1,3%, до 77,51 долара за барель.

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У той же час американська валюта досягла нового піку за останні два десятиліття по відношенню до кошика валют на тлі зростання прибутковості казначейських облігацій. Таким чином, нафта стає дорожче покупців, що використовують інші валюти.

Goldman Sachs знизив свій прогноз цін на нафту на 2023 рік прогнозованого слабшого попиту і зміцнення долара США.

Війна в Україні і ціни на нафту

31 травня президент Євроради Шарль Мішель повідомив, що лідери країн ЄС досягли угоди з забороні на експорт російської нафти. За словами президента Єврокомісії Урсула фон дер Ляйєн, нафтове ембарго скоротить близько 90% імпорту нафти з Росії в країни ЄС до кінця поточного року.

Пізніше видання Bloomberg повідомило, що Росія продовжує отримувати більший прибуток від продажу нафти.

Євросоюз планує до 2023 року заборонити морський імпорт сирої і очищеної нафти з РФ. США та їхні союзники хочуть обмежити ціни на російську нафту на рівні від 40 до 60 доларів за барель. 5 вересня в ОПЕК + погодилися на скорочення поставок нафти.

10 вересня з'явилася інформація про те, що США, країни "Великої сімки" і ЄС вводять заборону на транспортування російської сирої нафти по морському шляху. Обмеження почне діяти з 5 грудня, а з 5 лютого 2023 року його розширять.

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