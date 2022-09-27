Зміна ціни відбулася після падіння до дев'ятимісячного мінімуму.

27 вересня ціни на нафту зросли більш ніж на 1%.

Про це повідомляє Reuter.

Зміна ціни відбулася після падіння до дев'ятимісячного мінімуму днем раніше на тлі ознак того, що альянс виробників ОПЕК+ може скоротити видобуток, щоб уникнути подальшого обвалу цін.

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Ф'ючерси на нафту марки Brent з поставкою в листопаді виросли на 1,17 долара, або 1,39%, до 85,23 долара за барель до 06:44 за Гринвічем. Ф'ючерси на американську нафту West Texas Intermediate (WTI) з поставкою в листопаді виросли на 1,13 долара до 77,84 долара за барель.

У вівторок долар відірвався від 20-річних максимумів, досягнутих напередодні, що принесло деяке полегшення ринку нафти.

У попередні дві торгові сесії Brent впала на 7,1%, а WTI впала на 8,1% через подвійний тиск зростаючого долара, який робить нафту, номіновану в доларах США, дорожчою для покупців, що використовують інші валюти, і зростаючих побоювань, що зростання процентних ставок спровокує рецесію, яка викличе рецесію. скоротити попит на паливо.

Війна в Україні та ціни на нафту:

31 травня президент Євроради Шарль Мішель повідомив, що лідери країн Євросоюзу досягли угоди з заборони на експорт російської нафти.

За словами президента Єврокомісії Урсула фон дер Ляйєн, нафтове ембарго скоротить близько 90% імпорту нафти з Росії в країни ЄС до кінця поточного року.

Пізніше видання Bloomberg повідомило, що Росія продовжує отримувати більший прибуток від продажу нафти.

Євросоюз планує до 2023 року заборонити морський імпорт сирої та очищеної нафти з РФ. США та їхні союзники хочуть обмежити ціни на російську нафту на рівні від 40 до 60 доларів за барель.

3 серпня в ОПЕК+ знайшли спосіб стабілізувати ціни на паливо.

5 вересня 2022 року в ОПЕК+ погодилися на скорочення поставок нафти.

10 вересня з'явилася інформація про те, що США, країни "Великої сімки" і ЄС вводять заборону на транспортування російської сирої нафти по морському шляху. Заборона почне діяти з 5 грудня, а з 5 лютого 2023 року буде розширено.

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