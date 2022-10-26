В "ДТЕК "Київські регіональні електромережі" пояснили, чому деякі житлові будинки взагалі не потраплять під стабілізаційні відключення електроенергії та за яким принципом визначаються години відключення.
Про це в коментарі УНІАН повідомила керівник відділу з комунікацій "ДТЕК Київські регіональні електромережі" Алла Гурова.
За її словами, деякі будинки можуть взагалі не потрапити на відключення, якщо вони заживлені однією лінію з критично важливим об’єктом.
"При формуванні графіків стабілізаційних відключень враховується поточна конфігурація мережі, потужність споживання та розташування об’єктів критичної соціальної інфраструктури. Тобто, наприклад, якщо від однієї лінії заживлені лікарня і житловий будинок, то цей будинок не потрапить до графіку аварійних відключень", - сказала вона.
Також Гурова повідомила, що в поточній складній ситуації для зручності клієнтів всі адреси, наприклад, в Київській області були розділені на дві черги, для яких постачання світла буде здійснюватися почергово. Крім того, години відключення кожної групи будуть чергуватися щодня для того, щоб електропостачання одних і тих же клієнтів не обмежувалося в один і той же час.
"Наприклад, після розпорядження диспетчера НЕК "Укренерго" про введення стабілізаційних відключень диспетчер "ДТЕК Київські регіональні електромережі" застосовує тимчасові обмеження відповідно до черги. Наприклад, будинок відключався з 10 до 14, то якщо стабілізаційне відключення триватиме протягом дня, повторне відключення буде з 18 до 22 годин і з другої до шостої ранку", - розповіла Гурова.
Вона зауважила, що можлива невелика похибка у часі в межах додаткових 30-40 хвилин для перепідключення електропостачання між групами.
Удари Росії по об'єктах енергетики України
Протягом 10-12 жовтня Росія завдала по території України масованих ракетних та авіаційних ударів, у тому числі й по енергетичних об’єктах.
22 жовтня окупанти здійснили ще одну ракетну атаку на енергетичні об'єкти магістральних мереж західних регіонів України.
За інформацією генерального прокурора Андрія Костіна, з початку повномасштабного вторгнення збройними силами РФ здійснено 85 атак на об’єкти електроенергетики України, з них 51 - у жовтні.
Серйозно пошкоджено близько 40% енергетичної інфраструктури України.
Після ракетних атак в Україні почали застосовувати графіки обмеження електропостачання споживачів та закликали їх економити електрику у пікові години навантаження.