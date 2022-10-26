Стабілізаційні відключення електрики у Києві стартували 26 жовтня о 7:45. Жителів української столиці розбили на три групи, які будуть відключати від електромережі по черзі.
Про це повідомили в прес-службі"ДТЕК Київські електромережі".
"Всі споживачі електроенергії Києва розділені на 3 групи. Кожна буде відключатися в певний проміжок часу. Вам не потрібно шукати адресу в списку, досить просто ввести його в рядок пошуку і побачити час потенційного відключення електроенергії протягом дня і тижня", - йдеться в повідомленні.
Відзначається, що всі адреси вказані на сайті, але можлива похибка в графіку межах 30-40 хвилин. При цьому в окремих випадках відключення може тривати довше чотирьох годин через масштабність пошкоджень.
Крім того, киян та гостей столиці попередили про можливі аварії на розподільних мережах через перевантаження або пошкодження.
Також у компанії попросили повідомляти, якщо світло за графіком не з'явилося.
Відключення світла в Києві - що відомо
10 жовтня Російська Федерація здійснила масштабну атаку на українські міста. В результаті пошкодження отримали об'єкти критичної інфраструктури.
У свою чергу в офісі президента закликали українців обмежити споживання електроенергії з 17:00 до 22:00.
У Києві почали відключати світло через дефіцит електроенергії після атак Росії з 11 жовтня. За словами міністра енергетики Германа Галущенка, через масову атаку 10 жовтня пошкодження отримали 30% енергетичної інфраструктура.
15 жовтня окупанти вдарили по об'єкту енергетичної інфраструктури в одній з громад Київської області. 17 Жовтня атака повторилася. Зафикстровали п'ять ударів дронами у Києві, в результаті чого пошкодження отримали енергетичні об'єкти. Наступного дня російські загарбники завдали ще три удари по об'єкту енергозабезпечення на Лівому березі Києва.
Так, в період з10 по 18 Жовтня більше 400 об'єктів української інфраструктури постраждали від російських атак.