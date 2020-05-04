На деяких АЕС зупиняють роботу енергоблоків

Ексклюзивна енергетика. Як Кабмін "вимикає" АЕС заради Ахметова

Олена Вдовиченко
22:50, 04 травня 2020
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У Кабміні спалахнув грандіозний скандал. Поспіхом і в режимі секретності нові урядовці несподівано для усіх ухвалюють безпрецедентне рішення - зупинити роботу енергоблоків кількох атомних станцій. Навіщо уряд починає черговий "схематоз" і як це відіб’ється на українцях?

На деяких АЕС зупиняють роботу енергоблоків

Двадцять перше сторіччя. За 20 км від Києва населенні пункти добу сидять без світла. Водночас, Уряд приймає рішення на кількох атомних станціях зупинити роботу низки енергоблоків, і ще на дев’яти – зменшити виробництво. Зокрема, на Запорізькій АЕС відключені два енергоблоки, ще два – на Рівненській АЕС (і на черзі ще один). Експерти називають цю ситуацію енергетичною диверсією влади. «Гроші» розбиралися, у чому полягає нова схема рівня сумнозвісного «Роттердам+».

Тож хто і навіщо зупиняє державні об’єкти? Кому таке вигідно?

«Мова йде про урізання атомної енергетики і збільшення (тобто акцент робиться) вугільної генерації одного відомого монополіста», - розповідає заступник голови комітету ВРУ  з питань енергетики та житлово-комунальних послуг Олег Семінський.

«У мене складається враження, що нашу економіку, нашу промисловість вб’є не ковід-19, а ті рішення, які приймаються урядом», - переконана екс-депутат, екс-секретар паливного комітету Верховної Ради Вікторія Войцицька.

Як це відіб’ється на вас особисто? Дуже просто. Український ринок електроенергії наповнюється з чотирьох основних джерел: це атомна, сонячна, теплова та гідро генерації. Не враховуючи гідро, атомна - найдешевша, дешевша за теплову та навіть сонячну. Один її кіловат коштує 56 копійок. Тоді як 1 квт теплової - півтори гривні, сонячної - майже 5 грн. Не важко здогадатися, що зменшення долі атомної енергетики призведе до збільшення часток теплової та сонячної. А відтак суттєво зросте ціна кіловата для кінцевого споживача. Тобто для кожного з нас.     

Розібратися у  цих нюансах «Грошам» допомагає головний атомник країни - т.в.о. президента ДП «НАЕК «Енергоатом»» Петро Котін. Він підраховує збитки державного підприємства і шокує заявою: «За перші три квартали «Енергоатом» недоотримав приблизно 5 млрд грн з енергоринку».

Ринок споживання електроенергії в Україні, як і у всьому світі, падає – карантин зупиняє країни.

«Зупиняється промисловість, зупиняється транспорт, який споживає електроенергію – це метро, інші види транспорту… За рахунок цього відбувається загальне скорочення споживання в країні», - розповідає Котін.

Ринок електроенергії в Україні падає через карантин

Менше споживають, менше платять, боргів більшає. Ситуація в енергетиці справді критична, і її – енергетику – треба рятувати, нарешті дійшло до чиновників.

«Два тижні тому була призначена т.в.о. міністра енергетики та охорони довкілля Ольга Буславець і був створений антикризовий енергетичний штаб, який очолив прем’єр-міністр Шмигаль. Ольга Буславець є його заступницею», - розповідає Олег Семінський.

Штаб створили – вже добре, але чомусь штаб… секретний! Олег Семінський – нардеп, який входить до енергетичного комітету Ради і тому мав бути на засіданні штабу, відкриває скандальні подробиці «зборів»: «Ми не зрозуміли, що це за надсекретність, що відбувається». Він каже, що не підтримав ідеї Ольги Буславець та її шефа Шмигаля, втім це не завадило їм впровадити справді вражаюче рішення.

«Антикризовим енергетичним штабом був затверджений новий енергетичний баланс в Україні, відповідного до якого зменшується обсяг атомної генерації аж на 40%», - розповідає депутат.

Самі топ-чиновники на офіційному сайті Кабміну пояснюють: мовляв, скоротять не тільки «атомку», а й все інше: «Енергетичний баланс передбачає пропорційне зниження обсягів виробництва електроенергії усіма типами генерації: атомна, гідро, теплова. Також скореговане прогнозне зростання генерації з відновлювальних джерел енергії».

Втім це – тільки обіцянки, яким українці уже давно не вірять. А те, що нищівний удар нанесено по атомних станціях, вже беззаперечний факт.

«У порівнянні з минулим роком, у нас півтора блока не вміщується в той баланс електроенергії, який є сьогодні. Ми можемо виробляти електроенергію всіма нашими енергоблоками. Але цей баланс не може прийняти енергосистема», - пояснює т.в.о. президента ДП «НАЕК «Енергоатом»» Петро Котін.

За його словами, донедавна дешева «атомка» закривала більше ніж половину усіх потреб електроенергії в Україні. Експерти підтверджують. «Кожна друга лампочка, яка горить в нашій будівлі, в наших домівках, вона горить саме завдяки «Енергоатому»», - підкреслює Вікторія Войцицька.

Але тепер ситуація докорінно змінюється.

В Україні є монополія на енергоринку

«Загалом у нас 15 енергоблоків. Наразі в роботі 11 енергоблоків. Таким чином, всі ці енергоблоки повинні розвантажити на якийсь елемент цієї потужності, щоб закрити весь той небаланс, який енергосистема не може від нас узяти», - пояснює Петро Котін.

Виходить, що сама держава, а точніше ті, хто зараз сидять у міністерських кріслах, умисно відмовляються від генерації дешевої атомної електроенергії! Цьому дивується і нардеп Олег Семінський: «Атомна електроенергія - найдешевша генерація, але, з незрозумілих причин, було рішення антикризового енергетичного штабу».

А далі математика рівня початкової школи: якщо кількість дешевої електроенергії у загальній мережі рекордно зменшують, її вартість загалом – зростає.

«Це, в першу чергу, може відчути бізнес, можуть відчути виробники, чиє виробництво зав'язано на великих споживаннях електроенергії. Для них це буде болюче», - вважає Микола Давидюк.

І в цьому схема Кабміну Шмигаля один в один як сумнозвісний «Роттердам+». Головне ось у чому: промислові підприємства і взагалі весь бізнес буде платити більше, а відтак і товари вам продаватиме дорожче. Тобто за ідеї чиновників розплатитись особисто ви.

«Це дуже небезпечно для усієї країни. Тому що усі ми в товарах, в послугах. Коли ми йдемо в магазин, купуємо той самий хліб, або коли ми споживаємо воду — ми опосередковано платимо за електроенергію, бо вона використовується для того, щоб спекти хліб, очистити воду, доставити її в наші домівки і так далі», - зауважує вікторія Войцицька.

Експертка нагадує, що кожен виробник будь-чого буде закладати підвищену ціну на електроенергію в свої товари і потім буде збільшувати ціну, за яку ми потім будемо купувати ці товари. «Це буде робити кожного з нас біднішими», - підкреслює екс-нардеп.

А далі буде цілком логічно припустити: якщо хтось біднішатиме, хтось за рахунок ваших грошей ставатиме багатшим. І, насправді, так і є. «Зупинка АЕС відверто грає на руку комерційним компаніям. Держава буде втрачати, а ці компанії  будуть залишатися на рівні або збільшувати свої прибутки», - підкреслює політолог Микола Давидюк.

Про які комерційні компанії йде мова? Нардеп Олег Семінський, який не голосував за здирницьку схему, натякає: «Дані рішення приймаються на користь одного монополіста».

«Один монополіст» - коли так кажуть про енергетичний ринок, усім давно зрозуміло: мова про Рината Ахметова.

Найбагатший український олігарх, вугільний магнат та один з найбільших виробників сонячної енергії – сфер, де він заробляє мільярди, безліч. Втім, говорити Ринат Ахметов про це чомусь не любить.

«Один великий монополіст винен «Укренерго» близько 800 млн грн і вони кажуть про кризу неплатежів. При цьому, одному великому монополісту кінцеві споживачі навіть платять місячну передоплату наперед. Тобто, всі великі гравці сидять на грошах і буквально не розраховуються», - пояснює Олег Сіманський.

Що ж до головного скандалу тижня – відключення атомних станцій – так це взагалі робиться напряму в його інтересах, пояснюють експерти. Бо ж одночасно з відключенням блоків АЕС, теплова генерація ДТЕК Ахметова – збільшується! Як збільшується і частка найдорожчої - сонячної енергії, чверть ринку якої також належить донецькому олігарху.

«Сьогодні уряд нам каже: давайте, у зв’язку з падінням обсягів споживання, ми  зменшимо до 47%. Але, якщо ми подивимося на теплову генерацію, де немає нашого з вами інтересу, де є приватний інтерес, де більш ніж 75% контролюється однією групою — ДТЕК, яка належить найзаможнішій людині в країні пану Ахметову, пропонується збільшити її частку з 20 до 30%, якщо ми порівнюємо квітень і з травнем місяцем. Тільки за один місяць вони пропонують збільшити обсяг видобутку електроенергії на цих електростанціях», - розповідає Вікторія Войцицька.

За словами експертів, деякі рішення Уряду "рятують" Ахметова

«Ціна на електроенергію, яка генерується цими тепловими електростанціями, є однією з найдорожчих, вона найдорожча в країні», - підкреслює вона.

І тут постає головне питання: чому ж уряд прийняв скандальне рішення - здирницьке для народу, прибуткове для бізнесмена?

«Зробити усе, щоб врятувати рядового Ахметова, і не допустити банкрутство його імперії на фоні падіння ціни на електроенергію на енергоресурси у всьому світі за наш з вами рахунок», - пояснює Войцицька.

Звучить цинічно, але в українських реаліях зовсім не фантастично. Особливо, якщо придивитись до кар’єрного шляху прем’єра Шмигаля та тимчасової міністерки Буславець, які й протягли вбивче рішення.

«Вона має досвід і чиновницької роботи, і має досвід корпоративного управління. І належить до однієї з найбільших енергетичних олігархічних груп, що, власне, викликає підозру, що її рішення можуть бути на користь її попередніх роботодавців», - каже політолог Микола Давидюк.

Це – про Ольгу Буславець, чиновницю із двадцятирічним стажем, яка, виявляється, раніше особисто підписала погодження на запуск формули для Ахметова – «Роттердам+».

Нагадаємо, навесні 2016 року в Україні запровадили новий порядок розрахунку ціни електроенергії. В народі він отримав назву «Роттердам+». Цей порядок розробляло тодішнє НКРЕКП, а погоджувало міністерство енергетики. У міністерстві енергетики його спочатку погоджував профільний департамент. Очолювала тоді цей профільний департамент сьогоднішня кандидатка на міністра енергетики Ольга Буславець.

З її нинішнім керівником – прем’єром Денисом Шмигалем – все іще більш очевидно. Раніше він працював на Рината Ахметова офіційно - керував Бурштинською теплоенергостанцією ДТЕК.

Богуславець є заступницею Шмигаля в енергетичному штабі

«Таке враження, що у нас сформований уряд не народний, не уряд країни Україна, а уряд конкурентного олігарха», - каже Вікторія Войцицька.

І виходить, що на догоду цьому олігарху, уряд пішов вже на крайню міру.

«Іти шляхом збільшення ціни на електроенергію - це таке собі політичне самогубство», - вважає колишня депутат.

Самогубство, тому що прості громадяни навряд чи вибачать владі ще одну грабіжницьку схему. Таку ж, як «Роттердам», тільки ще й в кризу, під час карантину, коли і без того грошей не лишається.

Олена Вдовиченко

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Теги: #енергетика#Рінат Ахметов