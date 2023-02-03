Заявку на ГІС "Сохрановка" відхилено. Таким чином, поставки газу на 29% нижче рівня початку 2023 року.

"Газпром" збільшив транзит газу до Європи через Україну порівняно з попереднім днем.

Як повідомляє ТАСС, "Газпром" через газовимірювальну станцію (ГВС) "Суджа" подав транзитом через Україну 30,7 млн кубометрів газу на добу, що на 4% вище показника днем раніше.

"Газпром" здійснює подачу російського газу для транзиту через територію України в обсязі, підтвердженому українською стороною через ГВС "Суджа", - 30,7 млн куб. м на 3 лютого", - йдеться в повідомленні.

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Заявка на ГІС "Сохрановка" відхилена". Таким чином, поставки газу на 29% нижче рівня початку 2023 року.

У четвер, 2 лютого, обсяг прокачування склав 29,5 млн куб.м. двома днями раніше поставки вже збільшувалися на 20%.

Війна в Україні та ситуація з газом:

28 вересня 2022 року країни ЄС зажадали негайно обмежити ціну на газ.

1 жовтня "Газпром" скоротив поставки газу в Молдову на 30%. 1 листопада 2022 року "Газпром" припинив поставки газу в Італію.

Станом на 1 грудня 2022 року "Газпром" скоротив експорт газу у країни ЄС майже вдвічі.

20 грудня 2022 року в Росії вибухнув трубопровід з експортним газом до Західної Європи через Україну.

23 грудня 2022 року з'явилася інформація про те, що Росія може зупинити транзит газу до Європи у будь-який момент.

Станом на 4 січня 2023 року транзит російського газу через Україну впав до історичного мінімуму.

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