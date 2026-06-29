'Графіки відключень можуть зрости до 4-5 годин на добу', - енергетичний експерт Володимир Омельченко

Директор енергетичних програм Центру Разумкова Володимир Омельченко розповів УНІАН, чому в Україну повертаються відключення світла, як найближчим часом зросте дефіцит та чи загрожуть країні аварійні відключення.

Аномальна спека суттєво збільшила споживання електроенергії в Україні. Паралельно з цим в країні активно продовжується ремонтна кампанія атомних енергоблоків.

На цьому тлі в окремих регіонах вже попереджають про можливе повернення до графіків обмеження споживання електрики. Більше того, вдень 29 червня деякі регіони вже зіштовхнулися з аварійними відключеннями.

В інтервʼю УНІАН директор енергетичних програм Центру Разумкова Володимир Омельченко пояснив, якою є поточна ситуація в енергосистемі, чи можуть українці зіткнутися з тривалими відключеннями світла вже цього літа, яка пора доби є найскладнішою для енергетиків та чи готує Росія нову хвилю масованих ударів по енергетичній інфраструктурі.

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Сьогодні низка обленерго анонсували графіки відключень електроенергії на завтра, 30 червня. Чому виникла необхідність знову запроваджувати обмеження для населення?

Головна причина – спека. Спекотна погода збільшує споживання в умовах ремонтної кампанії насамперед атомних блоків, теплових електростанцій і гідроелектростанцій. Саме це призводить до можливого дефіциту електричної енергії, особливо в пікові години.

Енергосистема знаходиться в крихкому стані через обстріли, великі пошкодження. Особливо це стосується підстанцій оператора системи передач, оператора систем розподілу. І коли збільшується навантаження на систему, то обладнання виходить з нормального стану й пошкоджується.

Який зараз дефіцит в енергосистемі?

Дефіцит постійно змінюється впродовж доби. Він може на цьому тижні він може сягнути 2 ГВт у вечірні піки.

Чи можливо скоротити дефіцит в енергосистемі?

Його можливо скоротити за рахунок імпорту, балансуючих потужностей, energy storage (технологія, що накопичує надлишкову електроенергію в акумуляторах та віддає її в мережу під час пікових навантажень або відключень, - УНІАН). Частково це можна зробити під час вечірніх піків. Як це вдасться, мені важко зараз сказати і спрогнозувати.

Ви кажете, що в нас система зараз в крихкому стані. Гендиректор компанії Yasno Сергій Коваленко сьогодні писав, що високі температури створюють додаткові ризики для енергетичного обладнання. Чи існують ризики аварійних відключень в енергосистемі через спеку та зростання навантаження?

По-перше, ці ризики постійно існують. Вони нікуди не діваються. Особливо вони збільшуються під час спекотних днів.

По-друге, ми не можемо виключати, що Росія планує черговий масований удар по енергосистемі. Це теж серйозний ризик.

Якими можуть бути відключення найближчим часом? Якщо розглядати оптимістичний, базовий та найгірший сценарії, то скільки годин на добу українці можуть залишатися без світла в кожному з них і які фактори визначатимуть розвиток ситуації?

За песимістичним базовим сценарієм я прогнозую, що в найближчий час за спекотної погоди може бути дефіцит потужності у системі в вечірні піки до 2 ГВт.

Якщо будуть серйозні пошкодження через обстріли масовані, то можуть бути графіки відключень до 5 годин і, відповідно, дефіцит може збільшитись до 4 ГВт.

Чи варто очікувати запровадження обмежень електропостачання в Києві?

Будемо дивитися за графіками, які будуть надаватися оператором системи розподілу в Україні - ДТЕК, YASNO. Їм будуть доведені ліміти компанії "Укренерго". І відповідно оператор системи розподілу, київський ДТЕК, відреагує на цю ситуацію.

Наскільки в Києві відрізняється ситуація від інших регіонів?

Київ – це енергодефіцитне місто. Київ може сам собі забезпечити лише 25-30% електричної енергії. Все інше - це поставки з інших регіонів. В першу чергу, з атомних станцій, які знаходяться на заході України.

Те ж саме Одеський регіон. Одещина – це один із найбільш дефіцитних регіонів, тут є теж ж проблеми.

Гірша ситуація буде також на сході України. Тому що там велике споживання, але менше виробництво електричної енергії. Тобто на Лівому березі.

Краща ситуація може бути у західних регіонах.

Я правильно розумію, що краща ситуація означає менші графіки відключень світла?

Я не хочу нічого говорити про графіки відключень. Я надаю базовий песимістичний сценарій, а за графіками треба слідкувати за повідомленням компанії "Укренерго" і за операторами системи розподілення. Там буде все сказано.

Які години доби навантаження на енергосистему є найбільшими?

Перший пік припадає зранку. Приблизно з сьомої години ранку до десятої години. Ввечері з 18:00 до 23-24:00. Найбільший пік споживання саме вечірній, а не ранішній.

На який період можуть затягнутися нинішні відключення? Від яких факторів залежатиме їхня тривалість?

Стан енергетичної системи після ударів. Країна знаходиться у війні, це зрозуміло. Є три основні фактори: температурні режими, хрупкість системи і можливі подальші масовані обстріли енергетичної системи України. Це три основні фактори, які впливають на можливі графіки погодинних відключень.

А коли графіки відключення світла можуть стати легшими?

Оце спрогнозувати неможливо. Якщо дивитись лише фактор температурного режиму, то коли температура буде знижуватися і не буде такої спеки, а температура буде менше 28 градусів - тоді ризики графіків погодинних відключень будуть знижені.

Але, знову таки, якщо будуть знову масовані обстріли по енергосистемі, то тоді вся картина повністю зміниться. Зараз прогнозувати неможливо. Тільки можна сказати, що у разі масованих обстрілів графіки можуть збільшитися до 4-5 годин на добу.

Чи можна прогнозувати, коли ситуація для енергосистеми стане найскладнішою? У найближчі дні, протягом липня чи вже пізніше?

Тоді, коли буде найбільша спека. Це перше. І якщо будуть масовані удари по українській енергосистемі.

Цікаво, що останнім часом Росія не здійснювала масштабних ударів по енергетичній інфраструктурі. Попри те, що цих атак не було, ми вже бачимо, що енергосистема потрохи відчуває дефіцит…

Вона відчуває дефіцит, тому що удари були раніше. Тим паче, удари продовжуються. Просто вони більш локальні. Особливо в прифронтових регіонах постійно удари є. Але вони стали меншими по найбільшим об'єктам в Україні. А саме по великим ТЕС, по ключовим підстанціям компанії "Укренерго".

При аналізі ситуації потрібно враховувати цей фактор. Але це ж може бути змінено в будь-який момент. Росія може знову організувати хвилю масованих ударів по енергетиці. Тоді всі прогнози будуть не актуальними і потрібно їх буде переглядати.

А чому, до речі, на вашу думку, Росія припинила масштабні удари по великим об'єктам?

Мабуть, інші цілі. Думаю, що вони готують запас ракет на зиму. Все як було в минулому році - така ж картина може повторитися. Коли відремонтуються основні об'єкти, у жовтні і листопаді можуть бути хвилі нових атак - і вже не буде часу на новий ремонт.

Крім того, можливо, у них є певне обмеження в ракетах. І тому вони основні удари зараз спрямовують на військові об'єкти України і також на цивільні об'єкти для того, щоб спричинити паніку і зробити психологічний тиск.

А завдяки чому українська енергосистема наразі витримує ці високі навантаження? Які джерела генерації зараз стримують систему від масштабних відключень?

Це насамперед атомні блоки, теплові електростанції, гідроелектростанції, вітрова енергетика, сонячна енергетика, energy storage зараз розвивається, мала газова генерація. Все це працює.

Система стає більш розподіленою, менш чутливою до атак.

Плюс, зроблені певні захисні споруди - в першу чергу, над об'єктами компанії "Укренерго", і зараз робляться і над іншими. Це все стабілізує ситуацію. Ну, і ремонтні роботи теж грають роль, ключові об'єкти відновлюються значними темпами - в першу чергу, це теплові електростанції.

Наскільки істотний вплив на дефіцит електроенергії має масове використання кондиціонерів побутовими споживачами?

Це дійсно так. З підвищенням температури в плюс 10 градусів, то може бути збільшення споживання на 1-1,5 ГВт. А це серйозне навантаження на систему в умовах ремонтної кампанії атомних блоків.

Що б ви порадили людям - як варто себе ввести, щоб знизити навантаження і було менше відключень?

Порада дуже проста. Потрібно менше використовувати енергоємні прилади - такі як бойлери, машини для прасування, кондиціонери - у пікові вечірні години. Намагайтеся ці прилади використовувати вдень чи вночі.