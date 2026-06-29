До України повертаються графіки відключення світла: де діятимуть обмеження

В кількох регіонах України на завтра анонсували графіки відключення світла.

На території кількох областей України у вівторок, 30 червня, планують запроваджувати графіки погодинних відключень електроенергії. Про це повідомляють пресслужби низки місцевих обленерго.

Графіки відключення світла - Іван-Франківська область

За даними пресслужби Прикарпаттяобленерго, завтра, 30 червня, в Івано-Франківській області для побутових споживачів вводяться графіки погодинних знеструмлень.

Графіки погодинних відключень:

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1.1 - 19:00-20:00;

1.2 - 19:00-20:00;

2.1 - 17:00-18:00;

2.2 - 17:00-18:00;

3.1 - 20:00-21:00;

3.2 - 20:00-21:00;

4.1 - 21:00-22:00;

4.2 - 21:00-22:00;

5.1 - 16:00-17:00;

5.2 - 16:00-17:00;

6.1 - 18:00-19:00;

6.2 - 18:00-19:00.

Водночас для бізнесу та промисловості в Івано-Франківській області з 16:00 та до 22:00 30 червня будуть діяти графіки обмежень потужності.

Графіки відключення світла - Миколаївська область

"Згідно з розпорядженням НЕК "Укренерго" інформуємо про прогнозні обсяги обмеження на 30 червня", - йдеться в повідомленні Миколаївобленерго.

У вівторок, 30 червня, з 16:00 до 22:00 можливе застосування графіків погодинних відключень обсягом одна черга. При цьому зазначається, що оперативна ситуація може динамічно змінюватися.

Графіки відключення світла - Черкаська область

В Черкасиобленерго повідомили, що для промисловості та бізнесу Черкаської області 30 червня з 16:00 до 22:00 можливе застосування графіків обмеження потужності у повному обсязі.

"Для всіх категорій споживачів Черкаської області 30 червня 2026 року з 16:00 до 22:00 можливе застосування графіків погодинних відключень обсягом 1 черга", - йдеться в повідомленні.

Також фахівці звернули увагу, що ситуація в енергосистемі може змінюватися, тому можливе коригування прогнозованих обсягів.

Графіки відключення світла - Запорізька область

За інформацією пресслужби Запоріжжяобленерго, 30 червня з 16:00 до 22:00 по Запорізькій області можливе застосування графіків погодинних відключень в обсязі однієї черги одночасно. Також в цей же період для промисловості та бізнесу прогнозується застосування графіків обмеження потужності у повному обсязі (5 черг).

Зазначається, що остаточна інформація щодо часу і тривалості відключень, а також черг/ підчерг, що братимуть участь у графіках погодинних відключень, буде оприлюднена пізніше на офіційних ресурсах після отримання відповідної вказівки від НЕК "Укренерго".

Графіки відключення світла - Хмельницька область

Для споживачів категорії промисловості та бізнесу Хмельницької області 30 червня у період з 16:00 до 22:00 передбачається можливість застосування графіків обмеження потужності (ГОП) у повному обсязі (5 черг), повідомили в Хмельницькобленерго.

Для всіх категорій споживачів Хмельницької області у зазначений період також можливе запровадження графіків погодинних відключень електричної енергії з 16:00 до 22:00 в обсязі 1 черги.

Там також звернули увагу, що у зв’язку з динамічним станом об’єднаної енергетичної системи України можливе коригування вказаних обсягів обмежень.

Відключення світла в Україні – останні новини

Генеральний директор компанії Yasno Сергій Коваленко повідомив, що через аномальну спеку в Україні різко зросло споживання електроенергії, що створює додаткове навантаження на енергосистему. На цьому тлі українцям радять завчасно зарядити павербанки та інші гаджети.

25 червня на лівому березі Києва було запроваджено екстрені відключення світла. В "Укренерго" тоді повідомили, що причиною знеструмлень стало технологічне порушення на одному з енергооб’єктів. Тому у частині районів Києва були застосовані аварійні відключення для всіх категорій споживачів.

22 червня мешканці окремих районів Києва повідомляли про відключення електроенергії. Голова Ради Української асоціації відновлюваної енергетики Станіслав Ігнатьєв заявив, що таким чином в Україні фактично розпочався сезон літніх відключень світла через надмірне використання кондиціонерів.

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