В Україні почалися аварійні відключення світла: де немає електроенергії

Екстрені відключення сталися через екстремальні погодні умови.

Через спеку в Україні почалися аварійні відключення світла. Про це повідомляють обленерго відповідних регіонів.

Зокрема, про екстрені відключення повідомляється у Рівненській та Хмельницькій областях.

"Через екстремальні погодні умови в окремих районах міста та області сталися аварійні відключення електроенергії. Енергетики вже працюють над відновленням розподілу електропостачання та здійснюють усі необхідні оперативні перемикання для якнайшвидшого заживлення споживачів", - йдеться у повідомленні "Хмельницькобленерго".

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У "Рівнеобленерго" повідомили про перепади напруги у Рівному та області. А згодом – про застосування аварійних відключень світла.

Відключення світла в Україні – останні новини

Генеральний директор компанії Yasno Сергій Коваленко повідомив, що через аномальну спеку в Україні різко зросло споживання електроенергії, що створює додаткове навантаження на енергосистему, і порадив українцям радять завчасно зарядити павербанки та інші гаджети.

30 червня на території кількох областей України планують запроваджувати графіки погодинних відключень електроенергії, повідомляють пресслужби низки місцевих обленерго.

22 червня мешканці окремих районів Києва повідомляли про відключення електроенергії. Голова Ради Української асоціації відновлюваної енергетики Станіслав Ігнатьєв заявив, що таким чином в Україні фактично розпочався сезон літніх відключень світла через надмірне використання кондиціонерів.

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