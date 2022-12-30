Енергетикам вдалося провести технічні роботи, що дозволили стабілізувати ситуацію в Києві.

Попри спроби Росії знищити енергосистему України, Київ повертається до графіків стабілізаційних відключень.

Як повідомили у ДТЕК, спільними зусиллями енергетикам вдалося провести технічні роботи, що дозволили стабілізувати ситуацію в Києві.

"Сьогодні повертаємося до графіків стабілізаційних відключень, які розміщені на сайті. Зможемо їх дотримуватися в разі, якщо не буде нових атак", - йдеться в повідомленні.

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Обстріл 29 грудня:

О 6 ранку російські окупанти атакували Україну з різних напрямків крилатими ракетами повітряного та морського базування з літаків стратегічної авіації і кораблів. Також була зафіксована висока активність тактичної авіації окупантів. Була інформація про запуск ворожих безпілотників.

Київ був знеструмлений на 40%, частина міста залишилася без води та опалення.

Удари по енергосистемі України:

Перша серйозна ракетна атака на об'єкти критичної інфраструктури України була 10 жовтня 2022 року. По всій країні почалося аварійне вимкнення електропостачання.

23 листопада Міненергетики заявило про те, що енергосистема України перейшла в режим повного блекауту.

З жовтня Росія не припиняє ракетні удари по енергоструктурі України.

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