Столиця України отримує стабільні обсяги електроенергії, зазначили у YASNO.

У Київ надходять стабільні обсяги електричної енергії.

Про те, яка ситуація зі світлом в Києві, повідомив генеральний директор компанії-постачальника електроенергії YASNO Сергій Коваленко у соціальній мережі Facebook.

"Київ отримує стабільні обсяги електроенергії. Звісно, з обмеженнями, але стабільно. Це перша добра новина. Ці обсяги вдається рівномірно розподілити через тимчасові схеми перепідключення мереж. Це друга добра новина", - повідомив Коваленко.

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Разом з тим, він зазначив, що складно прогнозувати, як поведе себе обладнання, якщо температура суттєво впаде, а споживання зросте.

Він підкреслив, що в Новий рік має бути плюсова температура.

"Залишається ще найголовніша змінна - божевільний сусід і його ракети та іранські "Шахеди", - зазначив Коваленко.

Ситуація з електроенергією в Україні - що треба знати

Як повідомляв УНІАН, 19 грудня Київ пережив кілька хвиль ворожих атак іранськими безпілотниками-камікадзе Shahed. Росія запустила 23 дрони, 18 з них наші воїни ліквідували. Були "прильоти" в об'єкти енергетичної інфраструктури, і в енергосистемі виник значний дефіцит потужності.

21 грудня Сергій Коваленко повідомляв, що ситуація з енергопостачанням у Києві поки найскладніша в державі. 26 числа він сказав, що відключення світла в столиці поки немає можливості знову робити за стабілізаційними графіками.

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