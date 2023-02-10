Сьогодні вранці росіяни здійснили вже 14-ту ракетну атаку на об'єкти енергетичної інфраструктури України.

Після масованої атаки з боку Росії Київ та дві області повертаються до відключення електроенергії за графіками.

Як повідомляє ДТЕК в Telegram, у Києві, Київській та Дніпропетровській області застосовуватимуться графіки стабілізаційних відключень електроенергії.

"Екстрені відключення в даних регіонах скасовуються, що дозволяє повернутися до стабілізаційних відключень", - йдеться в повідомленні.

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Атака 10 лютого

У ніч на 10 лютого російські окупанти вдарили по українських містах іранськими дронами-камікадзе.

Близько 4 ранку Росія вдарила по ряду міст України ракетами. У Харкові загарбники влучили в об'єкт критичної інфраструктури, у місті та області зафіксували 10 вибухів.

Повітряні Сили Збройних сил України на світанку збили п'ять крилатих ракет "Калібр" і п'ять дронів Shahed. Всього російські окупанти випустили шість крилатих ракет і сім дронів-камікадзе Shahed-136/131.

Спроби Росії знищити енергосистему України

Перша серйозна ракетна атака на об'єкти критичної інфраструктури України була 10 жовтня 2022 року. Відтоді по всій країні почалося аварійне вимкнення електропостачання. Ворог не припиняє ракетні удари по енергосистемі України.

Більше 10 ГВт основних встановлених потужностей поки недоступні українській енергосистемі і знаходяться під контролем ворога. Це найбільша в Україні та Європі Запорізька АЕС, Запорізька ТЕС, Луганська ТЕС, Вуглегірська ТЕС, Каховська ГЕС.

По всій Україні, починаючи з 8 лютого були змінені ліміти споживання для того, щоб зрозуміти, скільки споживають регіони з постійним доступом до електроенергії. Планувалося, що в кожній області на один день будуть повністю будуть зняті обмеження споживання, проте через ворожий обстріл "дні без відключень" були скасовані.

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