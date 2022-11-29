Крізь темряву до перемоги: що допоможе українцям пережити блекаут і холод

Перебої з подачею електрики, води та тепла, які викликані ударами рашистів по вітчизняній енергоінфраструктурі, змушують українців пристосовуватися до нових життєвих умов. УНІАН з’ясовував, які товари допоможуть нам пройти ці складнощі та скільки доведеться за них заплатити.

Зима до нас все ближче і ближче, погода вже не радує теплом, а світловий день дедалі коротшає. Цими природними змінами вирішили скористатись криваві російські окупанти. Не маючи успіхів на фронті, вони взялись тероризувати мирне населення України: б’ють по об’єктах енергетичної інфраструктури, щоб занурити нас в холод і темряву.

Цей "енергетичний терор" розпочався ще в першій половині жовтня і, на жаль, повторюється з певною регулярністю. Як наслідок, українці стикаються з відключенням світла, мобільного зв’язку та перебоями з подачею води та опалення.

Президент України Володимир Зеленський у своєму недільному відеозверненні до українців наголосив, що російські удари по Україні можуть зовсім скоро повторитись.

"Ми розуміємо, що терористи готують нові удари, і поки у них є ракети – вони не заспокояться. Але наша здатність допомагати один одному і дбати про тих, кому найскладніше, – про літніх людей, про сім’ї з дітьми, про тих, у кого війна забрала дім і рідних... – наша взаємодопомога є одним з елементів захисту від терору і нашою силою", - зазначив глава держави.

Наш незламний народ не піддається паніці, яку провокують рашисти, а намагається полегшити собі життя у разі тимчасової відсутності "благ цивілізації". І з наближенням важкої зими кожному з нас варто переглянути свої запаси їжі довготривалого зберігання, теплого одягу, ліхтариків та павербанків, а також інших товарів, які стануть в нагоді в складних умовах.

Чим запасаються українці

Українці ще влітку розуміли, що цьогоріч в холодний період буде нам нелегко, тому дехто ще тоді почав задумуватись про покупку генераторів чи хоча б павербанків. Але після першого масованого обстрілу російськими терористами енергетичної інфраструктури України населення в рази збільшило купівлю тих товарів, які допоможуть долати темряву та холод.

Зокрема в мережі торгівельних центрів "Епіцентр" цьогоріч за період з 10 жовтня по 10 листопада реалізація генераторів зросла майже в десять разів у порівнянні з аналогічним періодом минулого року.

"При цьому найпопулярнішими серед споживачів були бензинові генератори, доля яких в структурі продажів склала майже 82 відсотка. Частка дизельних генераторів за цей період дорівнювала 11 відсотків, а решта прийшлась на комбіновані та спеціальні агрегати", - зазначили в компанії.

Також в магазинах мережі значно збільшився попит на акумулятори, реалізація яких зросла більш ніж в 3 рази, та інвертори, що продавалися майже в 4 рази частіше, ніж в минулому році. Ще більша динаміка зростання продажів за вказаний період спостерігалася в категорії павербанків - їхні продажі злетіли в понад 16 разів.

А в магазинах компанії "АЛЛО" крім генераторів, обігрівачів та зарядних станцій, українці активно купували ще й ліхтарі та рації. Тому у жовтні продажі ліхтарів порівняно з аналогічним періодом торік зросли у 4 рази, а рацій - в 3 рази.

"Попри очікування експертів щодо зростання продажів термосів через відключення електроенергії та холодну пору року, зростання цієї категорії поки не відбувається. Термоси, каремати та килимки - категорії товарів, що демонструють незначне зростання у 2022 році порівняно з 2021 роком", - повідомили в мережі.

В компанії MOYO розповіли УНІАН, що в їхніх магазинах цієї осені значно зріс попит на обігрівачі та ліхтарі (на 950 відсотків), генератори й джерела безперебійного живлення (1100 відсотків) та павербанки (500 відсотків), батарейки та акумулятори (на 90 відсотків).

"У мережі MOYO також активно купують термочашки, термоси та каністри і настільні газові плитки, мережеві подовжувачі. Допомагають залишатися на зв’язку зі світом портативні радіоприймачі та 4G модеми на акумуляторах. Для дозвілля під час блекауту наші клієнти почали частіше купувати електронні книги та ігрові консолі Nintendo, які працюють на батарейках. А щоб зігріти малюків, наші клієнти звертають увагу на меланжеві дитячі конверти", - зазначили в компанії.

А в мережі магазинів "Фокстрот" відзначили, що серед українців посилився попит на звичайнісіньке радіо на акумуляторі або батарейках. Також спостерігається шалений попит на сонячні панелі та акумуляторні стійки для них. Цікавить споживачів і обладнання від Starlink для безпровідного інтернету.

Скільки доводиться витрачати

Тож, скільки доведеться витратити грошей, щоб при будь-якій ситуації залишатись зі світлом? Аби максимально полегшити собі життя в умовах блекауту доведеться викласти чималу суму. Проте купівля найосновнішого (павербенка, ліхтарика) незначно спустошить гаманець покупця.

"Через блокування українських морських портів ланцюжки поставок стали довшими, що впливає і на терміни постачання, і на вартість логістики, і на кінцеву ціну товару на полиці. До того ж, на вартість товарів для кінцевого споживача вплинуло значне подорожчання енергоресурсів і зростання валютного курсу. В результаті ціни на товари іноземного виробництва зросли у відповідності до рівня девальвації гривні", - підкреслили в "Епіцентрі".

В MOYO зазначили, що найбільш помітно на ринку зросли ціни на генератори. А ціни на ліхтарі та павербанки змінилися несуттєво, у той час як, наприклад, ціни на обігрівачі тримаються на рівні серпня-вересня.

Як підрахували в компанії "АЛЛО", у жовтні середній чек на ліхтарі зріс на 19 відсотків у порівнянні з минулим періодом та становить 1242 гривень. А середній чек на рації зріс на 44 відсотки та склав 1514 гривень. Щодо термобілизни, то середній чек здорожчав на 25 відсотків і становить 1500 гривень.

Мережа "Фокстрот" повідомила агенції УНІАН, що вартість генераторів дуже варіюється залежно від його типу, виробника, споживання палива, шумності – від 16 до 45 тисяч гривень. Як зазначається, при купівлі генератора треба розраховувати витрати на підключення (додаткова розетка, окрема проводка та інше) – це ще плюс 5 - 10 тисяч гривень.

Потужні накопичувачі енергії, які заряджають ноутбуки, смартфони, роутери, дозволяють холодильнику попрацювати декілька днів без електрики, коштують від 35 і до 300 тисяч гривень. Акумуляторні світильники, починаючи від налобних, ручних ліхтариків до настільних ламп, які можуть заряджатися від мережі і потім певний час працювати автономно, вартують від 300 гривень.

"Газовий балон на 20 літрів обійдеться від 3 і до 12 тисяч гривень. Газові плитки на одну конфорку – 1000 гривень, на дві – 2 тисячі гривень, на чотири – 3 тисячі гривень", - зазначили в компанії.

Долаємо дефіцит

Окрім зростання цін на популярні наразі товари неприємністю для українських покупців є і часом їхня обмежена пропозиція. Адже колосальне зростання попиту провокує тимчасову нестачу певних товарів на ринку.

"В Україні ще ніколи не продавалася така велика кількість ліхтариків та павербанків, як сьогодні, а генератори та джерела безперебійного живлення навіть не постачалися в тих обсягах, які зараз одночасно потрібні українським споживачам. Це спричинює так звані "затори" ще на етапі виробництва товарів, адже виробники не були готові до такого збільшення українського ринку. Проте, імпорт цих товарів в Україну не зупиняється", - наголосили в MOYO.

Комерційний директор мережі "Фокстрот" В’ячеслав Склонний підкреслив, що наразі товару бракує і в Європі, і в Китаї. А час на виконання замовлень, зроблених українськими продавцями, в середньому становить від двох тижнів до двох місяців з урахуванням логістики.

"Ближче до Нового року ситуація значно поліпшиться. За нашими прогнозами, потягом грудня генераторів, акумуляторів і всього іншого буде достатньо для задоволення попиту. Логістика вже відпрацьовується, очікуються системні надходження таких позицій на склади всіх мережевих продавців. Відповідно, попит впаде, оскільки всіх товарів буде у достатній кількості", - прогнозує він.

Отож, попри ажіотажний попит на певні товарні категорії, українці все одно можуть знайти онлайн чи офлайн такі необхідні для подолання темряви і холоду товари. Проте, аби сповна бути готовими до нових викликів, доведеться витратити кругленьку суму. Адже ціни на енергогенеруючі та енергозберігаючі товари підскочили.

Натомість вітчизняні ритейлери намагаються урізноманітнити свій асортимент, щоб кожен покупець міг придбати те, що йому необхідно. Також очікується, що найближчим часом український ринок буде наповнений таким чином, що усіх товарів на полицях буде необхідна кількість і не було дефіциту якихось категорій. І це дає надію на стабілізацію цін на ці товари.

Тож не піддаємось паніці, тому що саме це очікують від нас російські окупанти. Дістаємо теплий одяг, тримаємо стрій та бережемо у своїй душі світло, яке ніколи не зможуть загасити ніякі підступні рашисти.

Альона Кириченко