Березневі ціни на Brent досягли позначки в 79,22 долара за барель

Нафта West Texas Intermediate скоротила раніше досягнуте зростання і торгується близько $74 за барель, а на цьому тижні знизилася приблизно на 8%.

Як повідомляє Bloomberg, березневі ціни на Brent зросли на 0,7% до 79,22 долара за барель. Ф'ючерси West Texas Intermediate піднялися вище 74 долара за барель, скоротивши тижневе падіння приблизно до 7%.

Як говориться в матеріалі, Нафта готується до великого тижневого зниження на тлі триваючих побоювань з приводу попиту.

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Війна в Україні та ситуація з нафтою:

3 грудня 2022 року Рада Європейського Союзу ухвалив рішення про встановлення граничної ціни на нафту, що експортується з Росії, на рівні 60 доларів США за барель.

5 грудня 2022 року нафтові санкції ЄС проти Росії вступили в силу.

Стеля цін означає, що з 5 грудня 27 країн Євросоюзу, Великобританія, США, Канада, Японія і Австралія будуть надавати послуги, пов'язані з російською танкерною нафтою, тільки в тому випадку, якщо її закупили за встановленою граничною ціною або нижче. З 5 лютого 2023 року буде також заборонена закупівля російських нафтопродуктів.

6 грудня 2022 року віце-прем'єр РФ Олександр Новак заявив про те, що країна-агресор планує створити і запустити механізм, який заборонить російським компаніям торгувати нафтою з країнами в рамках цінової стелі.

9 грудня 2022 року стало відомо про те, що Росія розглядає можливість скорочення видобутку нафти в якості одного із заходів у відповідь на рішення західних країн про введення стелі цін на нафту.

26 грудня 2022 року країна-агресор заявила про плани зменшити вплив ембарго шляхом збільшення експорту сирої нафти.

3 січня 2023 року вперше з грудня 2022 року нафта піднялася в ціні.

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