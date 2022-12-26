Країна-агресор планує зменшити вплив ембарго шляхом збільшення експорту сирої нафти.

На тлі нафтового ембарго ЄС, Росія має намір компенсувати у 2023 році зменшення обсягів переробки нафти.

Як повідомляє пропагандистське видання "ТАСС", країна-агресор планує зменшити вплив ембарго шляхом збільшення експорту сирої нафти.

"Якщо виникнуть проблеми з реалізацією нафтопродуктів, нафтопереробка в певному обсязі може бути заміщена додатковими обсягами експорту нафти", - зазначив віце-прем'єр РФ Олександр Новак.

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Війна в Україні та нафтові санкції проти РФ

3 грудня Рада Європейського Союзу ухвалила рішення про встановлення граничної ціни на нафту, що експортується з Росії, на рівні 60 доларів США за барель.

5 грудня 2022 року нафтові санкції ЄС проти Росії набули чинності.

Стеля цін означає, що з 5 грудня 27 країн Євросоюзу, Великобританія, США, Канада, Японія і Австралія будуть надавати послуги, пов'язані з російською танкерною нафтою, тільки в тому випадку, якщо її закупили за встановленою граничною ціною або нижче. З 5 лютого 2023 року буде також заборонена закупівля російських нафтопродуктів.

6 грудня 2022 року віце-прем'єр РФ Олександр Новак заявив про те, що країна-агресор планує створити і запустити механізм, який заборонить російським компаніям торгувати нафтою з країнами в рамках цінової стелі.

9 грудня 2022 року стало відомо про те, що Росія розглядає можливість скорочення видобутку нафти в якості одного із заходів у відповідь на рішення західних країн про введення стелі цін на нафту.

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