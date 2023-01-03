Котирування Brent вперше з 5 грудня піднялися до 87 доларів за барель.

Нафта еталонної марки Brent подорожчала до місячного максимуму. Котирування Brent вперше з 5 грудня піднялися до 87 доларів за барель.

Як свідчать дані біржі ICE у Лондоні, за такою ціною торгується пальне з поставками в березні.

Квітневі ф'ючерси трохи дешевші - 86,6 долара за барель. У порівнянні з попередньою торговою сесією котирування зросли на 1,3 і 1,2 відсотка відповідно.

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Техаська WTI торгується по 81,2 долара за барель з на поставой пального в березні. Квітневі ф'ючерси торгуються по 81,5 долара за барель. Пальне з поставками в ці місяці подорожчало на 1 і 1,2 відсотка відповідно.

Війна в Україні та нафтові санкції проти РФ:

3 грудня 2022 року Рада Європейського Союзу ухвалила рішення про встановлення граничної ціни на нафту, що експортується з Росії, на рівні 60 доларів США за барель.

5 грудня 2022 року нафтові санкції ЄС проти Росії набули чинності.

Стеля цін означає, що з 5 грудня 27 країн Євросоюзу, Великобританія, США, Канада, Японія і Австралія будуть надавати послуги, пов'язані з російською танкерною нафтою, тільки в тому випадку, якщо її закупили за встановленою граничною ціною або нижче. З 5 лютого 2023 року буде також заборонена закупівля російських нафтопродуктів.

6 грудня 2022 року віце-прем'єр РФ Олександр Новак заявив про те, що країна-агресор планує створити і запустити механізм, який заборонить російським компаніям торгувати нафтою з країнами в рамках цінової стелі.

9 грудня 2022 року стало відомо про те, що Росія розглядає можливість скорочення видобутку нафти в якості одного із заходів у відповідь на рішення західних країн про введення стелі цін на нафту.

26 грудня 2022 року країна-агресор заявила про плани зменшити вплив ембарго шляхом збільшення експорту сирої нафти.

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