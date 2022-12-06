Агресор планує запровадити заборонений механізм на продаж нафти російськими компаніями в рамках цінової стелі вже до кінця 2022 року.

На тлі ембарго на російську нафту, що набуло чинності, країна-агресор планує створити та запустити механізм, який заборонить російським компаніям торгувати нафтою з країнами в рамках цінової стелі.

Як заявив віце-прем'єр РФ Олександр Новак, агресор планує ввести заборонений механізм на продаж нафти російськими компаніями в рамках цінової стелі вже до кінця 2022 року, тобто в найближчі кілька тижнів, повідомляє ТАСС.

"Так, я впевнений, що так, зробимо. Зараз обговорюємо, допрацьовуємо рішення, обговорюємо з компаніями", - заявив віце-прем'єр країни-агресора.

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Наприкінці травня 2022 року лідери країн ЄС домовилися про введення заборони на експорт російської нафти.

3 грудня Рада Європейського Союзу ухвалила рішення про встановлення граничної ціни на нафту, що експортується з Росії, на рівні 60 доларів США за барель.

5 грудня 2022 року нафтові санкції ЄС проти Росії набули чинності..

Стеля цін означає, що з 5 грудня 27 країн Євросоюзу, Великобританія, США, Канада, Японія та Австралія будуть надавати послуги, пов'язані з російською танкерною нафтою, тільки в тому випадку, якщо її закупили за встановленою граничною ціною або нижче.

З 5 лютого 2023 року буде також заборонена закупівля російських нафтопродуктів.

Коментуючи рішення про обмеження ціни на російську нафту на рівні 60 доларів за барель, президент України Володимир Зеленський зазначив, що це слабка позиція.

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