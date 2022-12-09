Конкретних рішень у РФ на даний момент немає.

На десятому місяці повномасштабного російського вторгнення в Україну Росія розглядає можливість скорочення видобутку нафти в якості одного із заходів у відповідь на рішення західних країн про введення стелі цін на нафту.

Як заявив президент країни-агресора Володимир Путін, Росія зараз розглядає "варіанти реагування", а остаточний варіант відповіді буде незабаром зафіксований в його президентському указі, повідомляє ТАСС.

"Що стосується нашої реакції, то я вже говорив: ми просто не будемо продавати в ті країни, які такі рішення приймають. Ми подумаємо, можливо навіть про можливе, я зараз не кажу, що це рішення, ми подумаємо за необхідності про можливість скорочення видобутку", - заявив Путін.

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Він також додав, що конкретних рішень у РФ на цей момент немає.

"У нас є домовленість з ОПЕК+ щодо відомої планки видобутку. Ми подумаємо, що додатково, якщо буде потрібно. Я маю на увазі зараз Росію. Ми думаємо з цього приводу. Рішень поки ніяких немає. Ну а конкретні кроки будуть викладені в указі президента Росії, який вийде в найближчі кілька днів", - заявив президент країни-агресора.

Війна в Україні та нафтові санкції проти РФ:

3 грудня Рада Європейського Союзу ухвалила рішення про встановлення граничної ціни на нафту, що експортується з Росії, на рівні 60 доларів США за барель.

5 грудня 2022 року нафтові санкції ЄС проти Росії набули чинності.

Стеля цін означає, що з 5 грудня 27 країн Євросоюзу, Великобританія, США, Канада, Японія та Австралія будуть надавати послуги, пов'язані з російською танкерною нафтою, тільки в тому випадку, якщо її закупили за встановленою граничною ціною або нижче. З 5 лютого 2023 року буде також заборонена закупівля російських нафтопродуктів.

6 грудня 2022 року віце-прем'єр РФ Олександр Новак заявив про те, що країна-агресор планує створити та запустити механізм, який заборонить російським компаніям торгувати нафтою з країнами в рамках цінової стелі.

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