Країна потребує обладнання для поточних відновлювальних робіт.

Міністр енергетики Герман Галущенко наголосив на критичній ситуації з енергопостачанням на Одещині та закликав до посилення міжнародної допомоги.

Як повідомили у Міністерстві енергетики України, про це Галущенко сказав на засіданні Координаційної групи з енергетики G7+, до якої входять представники країн Групи Семи, а також Європейського Союзу, Болгарії, Чехії, Естонії, Латвії, Литви, Румунії, Словаччини, а також ЄБРР, Світового банку та Секретаріату Енергетичного співтовариства.

Засідання пройшло під головуванням Джеффрі Паєтта - заступника державного секретаря США і координатора зусиль країн G7 з допомоги Україні у відновленні енергетичної інфраструктури, пошкодженої внаслідок російських терористичних атак.

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"Ситуація в енергосистемі залишається складною. Російськими ракетами уражені всі теплові електростанції, знеструмлено 44 високовольтні повітряні лінії. Проводяться відновлювальні роботи, щоб стабілізувати електропостачання. Працюємо для підвищення потужності атомної генерації, аби скоротити дефіцит в енергосистемі", - прокоментував ситуацію міністр.

Водночас він підкреслив, що останні російські атаки, зокрема, обстріли дронами об’єктів енергетичної інфраструктури на Одещині, а також артилерійські обстріли енергетичного підприємства на Херсонщині, призвели не тільки до припинення електропостачання мільйонам українців, але і до руйнувань важливого енергетичного обладнання.

"Ми вже отримуємо допомогу від наших міжнародних партнерів у вигляді матеріалів та потрібного обладнання. Водночас щоразу після нових атак потреби знову зростають. Наша мета – не тільки оперативно використовувати обладнання для проведення поточних відновлювальних робіт, але і сформувати запас устаткування, яке допоможе швидше відремонтувати енергооб’єкти після наступних обстрілів", - підкреслив міністр.

Зазначається, що учасники засідання підтвердили готовність і надалі надавати підтримку українському енергосектору. Зокрема, США планують найближчим часом доставити велику партію з обладнанням для українських енергетичних компаній.

Ситуація зі світлом на Одещині

Як повідомляв УНІАН, у ніч на 10 грудня армія РФ випустила по півдню України 15 іранських дронів-камікадзе.

Деякі з них влучили в об'єкти енергетичної інфраструктури Одеської області. Того вечора понад півтора мільйона жителів області залишилися без світла.

11 грудня стало відомо, що у Одесі виникли перебої з водопостачанням через аварійні відключення.

Ввечері стало відомо, що в Одесі більше не повідомлятимуть про відновлення електропостачання, оскільки РФ використовує ці дані для атак.

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