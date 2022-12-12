Максим Марченко закликав українців поставитися до цього з розумінням.

Жителям Одеси та області більше не будуть повідомляти інформацію про відновлення електропостачання і проведенні ремонтів. Російські окупанти використовують ці дані для нових ударів

"Ворог використовує будь-яку інформацію про хід ремонтних робіт для нанесення повторних ударів, а також планування нових, тому через чутливість такої інформації оприлюднити її ми будемо дуже обмежено", - заявив голова Одеської ОВА Максим Марченко.

Він закликав українців поставитися до цього з розумінням.

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"Коли ситуація з електропостачанням покращиться, кожен з нас і так це відчує", - підсумував чиновник.

Стуація зі світлом в Одесі та області - що відомо

У ніч на 10 грудня окупанти вдарили по Україні 15 іранських дронів-камікадзе Shahed-136/131. Українським військовим вдалося збити 10 БПЛА над Херсонською, Миколаївською та Одеською областями, але частина з них потрапила в об'єкти енергетичної інфраструктури в Одеській області. В результаті без світла залишилися сотні тисяч українців.

11 грудня в компанії "Інфоксводоканал" повідомили, що в Одесі через відключення світла виникли перебої з водопостачанням.

За словами начальника ОВА Максима Марченка, станом на 11 грудня в Одеській області без світла залишалися 300 тисяч абонентів.

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