Внаслідок ударів обладнання ТЕС було істотно пошкоджено.

Окупанти за минулу добу по два рази атакували дві теплові електростанції компанії ДТЕК. Про це повідомляє офіційний Telegram-канал ДТЕК. Зазначається, що постраждалих внаслідок обстрілів не було.

"Вчора ввечері від російських обстрілів знову постраждали дві станції ДТЕК Енерго, які вже зазнавали атак того ж дня. В результаті терористичних ударів обладнання ТЕС було істотно пошкоджено", - інформують в компанії.

Від початку енергетичного терору росіяни вже 28 разів атакували ТЕС ДТЕК.

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Удар по Україні 10 лютого

У ніч на 10 лютого російські окупанти вдарили по українських містах іранськими дронами-камікадзе.

Близько 4 ранку Росія вдарила по ряду міст України ракетами. У Харкові загарбники влучили в об'єкт критичної інфраструктури, у місті та області зафіксували 10 вибухів.

Повітряні Сили Збройних сил України на світанку збили п'ять крилатих ракет "Калібр" і п'ять дронів Shahed. Всього російські окупанти випустили шість крилатих ракет і сім дронів-камікадзе Shahed-136/131.

У Генштабі ЗСУ повідомили, що російські війська 10 лютого випустили по Україні 106 ракет і завдали 59 авіаударів, 28 з яких з використанням Shahed-136. Українськими захисниками було знищено 61 ракету та 22 дрони.

За даними Міненерго, під час масованого удару 10 лютого окупанти потрапили в об'єкти тепло - і гідрогенерації та трансформатори, у багатьох регіонах були введені аварійні відключення.

Увечері ворог продовжив атаки на критичну інфраструктуру України в кількох регіонах, випустивши ударні дрони.

Голова Дніпропетровської ОВА Сергій Лисак повідомив, що ворожі безпілотники вразили в області три енергетичні об'єкти.

Ситуація в енергосистемі України

Перша серйозна ракетна атака на об'єкти критичної інфраструктури України була 10 жовтня 2022 року. З того моменту по всій країні почалося аварійне вимкнення електропостачання. Ворог не припиняє ракетні удари по енергосистемі України.

Більше 10 ГВт основних встановлених потужностей поки недоступні українській енергосистемі і знаходяться під контролем ворога. Це найбільша в Україні та Європі Запорізька АЕС, Запорізька ТЕС, Луганська ТЕС, Вуглегірська ТЕС, Каховська ГЕС.

По всій Україні, починаючи з 8 лютого були змінені ліміти споживання для того, щоб зрозуміти, скільки споживають регіони з постійним доступом до електроенергії. Планувалося, що в кожній області на один день будуть повністю будуть зняті обмеження споживання, проте через ворожий обстріл "дні без відключень" були скасовані.

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