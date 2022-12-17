Термінал щорічно подаватиме в мережу близько шести відсотків споживаного Німеччиною газу.

На тлі російських ракетних ударів по енергетичній інфраструктурі України в німецькому місті Вільгельмсхафен відкрили перший в Німеччині термінал з імпорту зрідженого природного газу.

Як повідомляє Die Zeit, на церемонії відкриття були присутні канцлер Олаф Шольц, міністр економіки Роберт Габек, федеральний міністр фінансів Крістіан Лінднер та глава Нижньої Саксонії Стефан Вайль.

Як заявив Шольц, завдяки терміналу енергопостачання Німеччини стане "незалежним від трубопроводів з Росії".

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Термінал щорічно подаватиме в мережу близько шести відсотків споживаного Німеччиною газу.

Німеччина готує в цілому чотири плавучі LNG-термінали, щоб замінити російський газ.

Другий корабель від норвезької компанії Hoegh буде введений в дію в Німеччині на початку 2023 року.

Ще два термінали Німеччина повинна отримати від грецької компанії Dynagas. Завдяки зрідженому природному газу Німеччина сподівається у 2023 році замістити 50-60% газу, що раніше виходив з Росії.

Ситуація з газом:

31 Серпня "Газпром" призупинив поставки газу в Європу по "Північному потоку-1". 26 вересня з'явилася інформація про витоки газу на "Північний потік". 27 вересня стало відомо про вибухи в районі витоку.

28 вересня 2022 року країни ЄС зажадали негайно обмежити ціну на газ.

1 жовтня "Газпром" скоротив поставки газу в Молдову на 30%, в той же день "Газпром" припинив поставки газу в Італію.

22 листопада "Газпром" заявив, що нібито фіксує осідання в Україні газу, який поставляється споживачам в Молдову і пригрозив скоротити обсяги поставок газу Кишиневу. "Оператор ГТС України" спростував звинувачення в крадіжці газу, який призначений Молдові.

28 листопада 2022 року "Газпром" передумав скорочувати транзит газу через Україну.

Станом на 1 грудня 2022 року"Газпром" скоротив експорт газу у країни ЄС майже вдвічі.

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