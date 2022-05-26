Угода передбачає укладення 15-річного контракту на поставку та закупівлю приблизно 2,25 млн тонн газу на рік.

Німецька енергетична компанія RWE Supply & Trading підписала угоду з американською інфраструктурною компанією Sempra Infrastructure про поставки скрапленого природного газу.

Про це йдеться у офіційному повідомленні RWE.

Зазначається, що угода передбачає укладення 15-річного контракту на поставку та закупівлю приблизно 2,25 млн тонн газу на рік із заводу компанії Sempra у Порт-Артурі у Техасі.

Як зазначив генеральний директор RWE Андре Страке, це партнерство сприятиме диверсифікації портфелю поставок газу RWE та Німеччини і, таким чином, підвищить безпеку постачання в Європі на довгостроковій основі.

Як повідомляв УНІАН, 19 лютого президент Єврокомісії Урсула фон дер Ляєн заявила, що у Євросоюзі вирішили докласти всіх зусиль, аби позбутися залежності від російського газу.

За даними президента ЄК, в країнах Євросоюзу близько 24% від усього енергетичного балансу становить газ. ЄС імпортує 90% газу, і 40% цього імпорту - це російський газ.

11 березня фон дер Ляєн заявила, що Євросоюз до 2027 року планує відмовитися від усіх російських енергоносіїв: нафти, газу та вугілля.

12 травня віце-канцлер, міністр економіки та захисту клімату Німеччини Роберт Габек заявив, що ФРН поки не може погодитись на запровадження повного ембарго на поставки газу з РФ.

Президент України Володимир Зеленський і глава МЗС Дмитро Кулеба неодноразово закликали західні держави відмовитись від імпорту енергоносіїв з РФ.