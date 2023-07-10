В цих містах просто немає водопровідної води.

Водоканали в Нікополі і Марганці зупинили свою роботу через підрив окупантами Каховської гідроелектростанції на Херсонщині.

Про це сказав президент асоціації водоканалів "Укрводоканалекологія" Дмитро Новицький, зазначивши при цьому, що на фоні проблем з водопостачанням через дії окупантів, існує також проблема якості води та заборгованості українців за поставлену воду, в залежності від регіону, повідомляє "Європейска правда".

"Якщо взяти "каховську кризу", то водоканали, які на межі кордону з водосховищем - Нікополь, Марганець призупинили свою діяльність. Води немає взагалі", - сказав він.

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За його словами, рівень оплати за послуги водоканалів в країни достатньо високий, враховуючи нинішню ситуацію.

"В середньому по країні десь 85%. Рівень оплати достатньо високий з урахуванням тієї ситуації, яка є. В різних містах по-різному. В Сумах мало хто сплачує. Миколаїв взагалі не сплачує, тому що вода солона. В Харкові дуже складна ситуація. В Києві рівень оплати доволі високий", - пояснив Новицький.

Він уточнив, що вода в Миколаєві "в принципі, не питної якості – її не можна споживати, хлоридів дуже багато, солі".

Підрив Каховської ГЕС

У ніч проти 6 червня російські окупанти здійснили підрив дамби Каховської ГЕС, що призвело масштабної техногенної катастрофи. Було затоплено низку населених пунктів, з них оголошували евакуацію.

Гідроелектростанцію неможливо відновити.

Прямі збитки оцінили щонайменше в 2 млрд доларів. Орієнтована сума завданих довкіллю збитків від підриву Росією дамби Каховської ГЕС складає близько 146 млрд грн.

29 черня 2023 року було ідентифіковано росіян, які контролювали греблю. Журналісти встановили, що окупанти 205 російської бригади досі перебувають в Новій Каховці.

Станом на 5 липня 2023 року села на Запоріжжі залишились без води, оскільки підрив Каховської ГЕС створив гострий дефіцит.

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