Росія таким чином поставила під загрозу життя тисяч цивільних.

Підрив російськими окупантами Каховської гідроелектростанції в Херсонській області, ймовірно, є найбільшою техногенною катастрофою в Європі за останні десятиліття.

Про це заявив міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба у Twitter, зазначивщи при цьому, що єдиний спосіб зупинити Росію, найбільшого терориста 21 століття, це вигнати її з України.

"Росія зруйнувала Каховську дамбу, спричинивши, ймовірно, найбільшу техногенну катастрофу в Європі за останні десятиліття та поставивши під загрозу тисячі мирних жителів. Це жахливий військовий злочин", - наголосив очільник МЗС.

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Підрив Каховської ГЕС

В ніч на 6 червня окупанти підірвали дамбу Каховської ГЕС. Багато населених пунктів, зокрема Херсонщини, під загрозою затоплення, а також у багатьох населених пунктах через це є проблеми з подачею води, зокрема у Кривому Розі, Марганці та Нікополі.

В "Укргідроенерго" заявили, що Каховська ГЕС не підлягає відновленню в її колишньому вигляді.

Президент Володимир Зеленський скликав екстрене засідання Ради нацбезпеки і оборони через ситуацію з Каховською ГЕС і закликав поширювати лише офіційну та перевірену інформацію.

Через підрив дамби Каховської ГЕС "Укрзалізниця" запустила евакуаційні поїзди.

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